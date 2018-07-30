Спекотні грози: синоптики дали прогноз погоди на 31 липня

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У деяких регіонах пройдуть зливи з грозами

У вівторок, 31 липня в Україні збережеться спекотна і дощова погода. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, 31 липня дощі з грозами пройдуть в багатьох регіонах України, а температура повітря місцями підніметься вище +32 градусів.

На сході країни буде сонячно і сухо, дощ з грозою можливий тільки в Дніпрі. Денна температура повітря складе + 28 +30 градусів у Полтаві та Харкові. У Луганську і Дніпрі до +31 градуса. У Донецькій області до +32 градусів. Нічна температура коливатиметься від +17 до 21 градуса.

У північних областях очікується гроза. Температура повітря вдень підніметься до +30 градусів, вночі опуститися до +17 +19 градусів.

На півдні країни жарко, очікується гроза і сильна злива. В Одесі, Миколаєві і Херсоні повітря прогріється вдень до +30 +32 градусів. Уночі буде прохолодніше від +21 до +23 градусів.

В Криму можлива гроза. Температура повітря вдень +29 +31 градус, вночі +19 +21 градус.

На заході країни дощі з грозами, місцями сильні зливи. Температура повітря вдень у Львові, Тернополі, Хмельницькому та Чернівцях від +25 до +28 градусів. В Ужгороді до +30. В інших містах +28 +29 градусів. Нічна температура коливатиметься від +17 до +19 градусів.

У центральних областях сонячно, без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до +29 +31 градусів. Вночі опустяться до +18 +20 градусів.

У столиці 31 липня буде спекотно, але пройде дощ з грозою. Температура повітря вдень становитиме +28 +30 градусів, вночі +19 +21 градус.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, народний синоптик дала свій прогноз погоди на вівторок.

А також ми писали про прогноз погоди на найближчий тиждень.

Відео: РБК-Україна