Жаркие грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на 27 июля

В некоторых областях дожди прекратятся
В пятницу, 27 июля, синоптики прогнозируют сложные метеоусловия. Дожди с грозами пройдут во многих областях Украины, а температура воздуха поднимется выше +32 градусов. Об этом сообщает УНИАН.
По данным синоптиков, сухо будет только в восточных регионах страны.
Температура воздуха в Донецкой и Луганской областях превысит +31 +32 градуса. В Харькове и Сумах +30 +31, в Днепре +30. В Полтаве +31, но ожидается гроза.
На севере Украины дождь, местами возможны ливни и грозы. Температура воздуха днем достигнет +28 +29 градусов.
В южных областях синоптики прогнозируют сильную грозу, местами ливень. Температура воздуха в Херсоне и Одессе +28 +29 градусов, в Николаеве +27.
В Крыму облачно с прояснениями. Без осадков. Температура воздуха +28 +29 градусов.
Сильные дожди, грозы и ливень ожидаются в западных регионах Украины. Самую сложную ситуацию прогнозируют в Хмельницкой области. Там возможен сильный ливень.
Температура воздуха во Львове, Ужгороде, Хмельницком, Черновцах и Ивано-Франковске не превысит отметку +26 градусов. В Ровно, Луцке и Тернополе +27 +28 градусов.
В центральных областях дождь с грозой, температура воздуха достигнет +28 +30 градусов.
В столице 27 июля ожидается гроза, возможен ливень. Температура воздуха поднимется до +30 градусов. Вечером будет немного прохладнее, до +25 градусов.
Карта погоды (УНИАН)
Кстати, народный синоптик Наталка Диденко дала свой прогноз на 27 июля.
А также стал известен прогноз погоды до конца недели.
Видео: STYLER.rbc.ua