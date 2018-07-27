Жаркие грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на 27 июля

Фото: Киев перед грозой (facebook.com/Дмитрий Харченко)

В некоторых областях дожди прекратятся

В пятницу, 27 июля, синоптики прогнозируют сложные метеоусловия. Дожди с грозами пройдут во многих областях Украины, а температура воздуха поднимется выше +32 градусов. Об этом сообщает УНИАН.

По данным синоптиков, сухо будет только в восточных регионах страны.

Температура воздуха в Донецкой и Луганской областях превысит +31 +32 градуса. В Харькове и Сумах +30 +31, в Днепре +30. В Полтаве +31, но ожидается гроза.

На севере Украины дождь, местами возможны ливни и грозы. Температура воздуха днем достигнет +28 +29 градусов.

В южных областях синоптики прогнозируют сильную грозу, местами ливень. Температура воздуха в Херсоне и Одессе +28 +29 градусов, в Николаеве +27.

В Крыму облачно с прояснениями. Без осадков. Температура воздуха +28 +29 градусов.

Сильные дожди, грозы и ливень ожидаются в западных регионах Украины. Самую сложную ситуацию прогнозируют в Хмельницкой области. Там возможен сильный ливень.

Температура воздуха во Львове, Ужгороде, Хмельницком, Черновцах и Ивано-Франковске не превысит отметку +26 градусов. В Ровно, Луцке и Тернополе +27 +28 градусов.

В центральных областях дождь с грозой, температура воздуха достигнет +28 +30 градусов.

В столице 27 июля ожидается гроза, возможен ливень. Температура воздуха поднимется до +30 градусов. Вечером будет немного прохладнее, до +25 градусов.

Карта погоды (УНИАН)

Кстати, народный синоптик Наталка Диденко дала свой прогноз на 27 июля.

А также стал известен прогноз погоды до конца недели.

Видео: STYLER.rbc.ua