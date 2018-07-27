Спекотні грози: синоптики уточнили прогноз погоди на 27 липня

Фото: Київ перед грозою (facebook.com/Дмитрий Харченко)

У деяких областях дощі припиняться

У п'ятницю, 27 липня, синоптики прогнозують складні метеоумови. Дощі з грозами пройдуть в багатьох областях України, а температура повітря підніметься вище +32 градусів. Про це повідомляє УНІАН.

За даними синоптиків, сухо буде тільки в східних регіонах країни.

Температура повітря в Донецькій і Луганській областях перевищить +31 +32 градуси. У Харкові та Сумах +30 +31, у Дніпрі +30. У Полтаві +31, але очікується гроза.

На півночі України дощ, місцями можливі зливи та грози. Температура повітря вдень сягне +28 +29 градусів.

У південних областях синоптики прогнозують сильну грозу, місцями злива. Температура повітря в Херсоні і Одесі +28 +29 градусів, у Миколаєві +27.

У Криму хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря +28 +29 градусів.

Сильні дощі, грози і зливи очікуються в західних регіонах України. Саму складну ситуацію прогнозують у Хмельницькій області. Там можливий сильний злива.

Температура повітря у Львові, Ужгороді, Хмельницькому, Чернівцях та Івано-Франківську не перевищить позначку +26 градусів. В Рівному, Луцьку та Тернополі +27 +28 градусів.

У центральних областях дощ з грозою, температура повітря досягне +28 +30 градусів.

У столиці 27 липня очікується гроза, можливий дощ. Температура повітря підніметься до +30 градусів. Увечері буде трохи прохолодніше, до +25 градусів.

Карта погоди (УНІАН)

До речі, народний синоптик Наталка Діденко дала свій прогноз на 27 липня.

А також став відомий прогноз погоди до кінця тижня.

Відео: STYLER.rbc.ua