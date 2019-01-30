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Женщина-акула: самая зубастая украинка поразила сеть (фото)

STYLERЖизнь    30.01.2019 - 21:05
Женщина-акула: самая зубастая украинка поразила сеть (фото)
Коллаж РБК-Украина

У девушки есть дополнительные четыре зуба

Самая зубастая в Украине женщина Юлия Фомина живет в Светловодске Кировоградской области и работает бухгалтером. Женщина-акула имеет 36 постоянных полноценных зубов. Об этом заявила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Facebook.

По словам Ветровой, четыре дополнительных коренных зуба - редкая аномалия, которая подтверждена рентгеновскими снимками и заключениями врачей Стоматологической клиники доктора Дахно.

Женщина-акула: самая зубастая украинка поразила сеть (фото)

Фото: Facebook/Лана Ветрова

Ветрова отметила, что лишние зубы девушке приносят определенные неудобства, но удалять их она не намерена.

Женщина-акула: самая зубастая украинка поразила сеть (фото)

Фото: Facebook/Лана Ветрова

При этом мировой рекорд самого большого комплекта зубов - 37.

Женщина-акула: самая зубастая украинка поразила сеть (фото)

Фото: Facebook/Лана Ветрова

Пользователи сети также прокомментировали ситуацию с зубами.

"Лишних зубов во рту не бывает. Если природа дала, значит так и надо", - отметила Юлия Бражник.

"А у меня наоборот 28. Никогда не было зубов мудрости и, как видно на моем рентгене, - никогда и не вырастут", - прокомментировала Янина Лебедева.

"У моей мамы в 43 года есть молочный зуб", - написала Зоряна Кацан.

"У меня тоже есть лишний, правда один", - отметила Елена Точилкина.

"Такой рекордсменке палец в рот не клади", - написала Лина Дорошенко.

Напомним, что харьковчанин Деонис Ткемаладзе установил рекорд Украины по посещениям уроков. За все годы обучения в школе молодой человек ни одного раза не пропустил ни одного занятия.

Ранее также сообщалось, что киевлянин Константин Симоненко стал первым украинцем, который посетил все страны мира. В сентябре 2018 года он получил сертификат, подтверждающий, что установил Национальный рекорд.

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