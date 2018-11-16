Жертва громкого секс-скандала пропала: студентку КПИ объявили в розыск

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Наталью Бурейко уже несколько дней не видели ни в университете, ни дома

Студентка КПИ Наталья Бурейко, которая стала жертвой секс-скандала с полицейским Александром Варченко, объявлена в розыск. Об этом рассказал декан химико-технологического факультета киевского университета, где и учится 18-летняя девушка, Игорь Астрелин.

"Наталья уехала из общежития и не посещает занятия. Нам ничего не оставалось как обратиться в полицию с просьбой объявить ее в розыск", - сказал профессор в комментарии изданию "Страна".

При этом знакомые Бурейко считают, что родители девушки знают, где она находится, иначе ее мама "с ума бы сошла, если бы дочь потерялась".

Наталья Бурейко (фото: vk.com/natashabureiko)

В КПИ также сказали, что мама Натальи, вероятнее всего, знает о месте пребывания дочери.

"Наташа учится выше среднего. Поэтому ее мама позвонила мне и попросила помочь дочери сдать лабораторные работы, когда она сможет выйти на занятия. Вероятно, маме известно место пребывания дочери. Но нам она ничего не говорит. А процедура такова, что мы обязаны обратиться в полицию и объявить Наталью Бурейко в розыск", - сказал проректор Петр Киричок.

Наталья Бурейко (фото: vk.com/natashabureiko)

Как пишет "Страна", среди студентов КПИ ходят слухи, что СБУ якобы возбудило по факту секс-скандала уголовное дело и прячет Наталью как ценного свидетеля.

А в родном городе девушки - Чаплинке - местные жители говорят, что несколько дней назад видели девушку около ее дома, а потом она вроде бы "куда-то уехала вместе с отчимом". К слову, Сергей Бурейко, который преподает в местной школе, после скандала с падчерицей взял больничный и не ходит на работу.

Наталья Бурейко (фото: vk.com/natashabureiko)

Напомним, что в начале ноября Наталья Бурейко обвинила замглавы департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко в откровенных домогательствах, после которых последовали сообщения с угрозами расправы.

Более того, девушка подала в прокуратуру заявление об угрозах и преследованиях со стороны чиновника.

Правда, после того, как скандал набрал огромных оборотов в СМИ, Наталья заявила о том, что стала жертвой циничной провокации и попросила прощения у семьи Варченко.

Видео: РБК-Украина