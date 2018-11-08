Студентка, обвинившая сотрудника НПУ в домогательствах, подала заявление в прокуратуру

Фото: коллаж РБК-Украина

"Мне неприятны эти преследования, а особенно моим родственникам. Я девочка, а не террорист", - подчеркнула Наталья Бурейко

Студентка КПИ Наталья Бурейко, история которой о домогательствах со стороны сотрудника Департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко вызвала в обществе большой резонанс, подала заявление об угрозах и преследованиях в прокуратуру в Киеве. Об этом она в четверг, 8 ноября, сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

Девушка отметила, что прислушалась к советам и сегодня в девять часов утра подала заявление, текст которого ей помогли составить подписчики в личных сообщениях.

"От огромного стресса мое сегодняшнее утро началось с рвоты и успокоительных", - призналась Наталья.

Скрин: Facebook-страница Натальи Бурейко

Девушка рассказала, что вчера вечером после публикации поста в соцсети к ее родителям приехали домой неизвестные люди с расспросами о ее местонахождении. Они сообщили близким Натальи, что ее ищет полиция.

"Мне было не до соцсетей. Другие люди пытались искать меня в общежитии и дежурили поблизости, насколько я знаю, всю ночь. Приходили и в сам университет", - написала она.

"Журналисты рассказали мне, что Варченко - это глава УБОП времен Януковича. При этом по телевидению начали рассказывать, что я пропала. Также моих родственников запугивают тем, что открыто уголовное дело за лжесвидетельствование, якобы об этом заявил какой-то депутат. Я была вынуждена срочно покинуть общежитие и ночевать у знакомой. В целях собственной безопасности я не буду раскрывать свое текущее местоположение. Кто бы меня не преследовал, полиция это или нет, я очень прошу оставить меня в покое", - призвала Бурейко.

Она добавила, что все факты изложила в своем заявлении.

Скрин: Facebook-страница Натальи Бурейко

"Мне неприятны эти преследования, а особенно моим родственникам. Я девочка, а не террорист. И я не уверена, что вы хотите чтобы подобное, от угроз до преследования, происходило с вашей дочерью.

Хочу обратиться к тем кто этим занимается. Я буду обязательно информировать о каждом своем шаге публично, о любых попытках, методах и намерениях воздействия. Если вы решите забрать мой телефон, удалить публикации и лишить связи с окружающим миром - мои знакомые продолжат это делать за меня", - говорится в публикации.

Скрин: Facebook-страница Натальи Бурейко

Ранее сообщалось, что громкий секс-скандал, связанный с обвинениями студентки Натальи Бурейко в адрес сотрудника Нацполиции Александра Варченко, оброс новыми подробностями. Так, многие украинцы предположили, что страница, на которой был опубликован пост, является фейковой.

Напомним, недавно звестного американского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в преступлениях, совершенных на сексуальной почве, обвинила в домогательствах польская модель и актриса Джейн Доу.

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Видео: РБК-Украина