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Студентка, яка звинуватила співробітника НПУ в домаганнях, подала заяву до прокуратури

STYLERЖиття    08.11.2018 - 14:49
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

"Мені неприємні ці переслідування, а особливо моїм рідним. Я дівчинка, а не терорист", - наголосила Наталія Бурейко

Студентка КПІ Наталія Бурейко, історія якої про домагання з боку співробітника Департаменту захисту Національної економіки поліції Олександра Варченка викликала в суспільстві широкий резонанс, подала заяву про погрози і переслідування до прокуратури в Києві. Про це вона у четвер, 8 листопада, повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Дівчина зазначила, що прислухалася до порад і сьогодні о дев'ятій ранку подала заяву, текст якої їй допомогли скласти підписники в особистих повідомленнях.

"Від величезного стресу моє сьогоднішній ранок почалося з блювоти і заспокійливих", - зізналася Наталія.

Студентка, яка звинуватила співробітника НПУ в домаганнях, подала заяву до прокуратуриСкрін: Facebook-сторінка Наталії Бурейко

Дівчина розповіла, що вчора ввечері після публікації поста у соцмережі до її батьків приїхали додому невідомі люди з розпитуваннями про її місцезнаходження. Вони повідомили близьким Наталії, що її шукає поліція.

"Мені було не до соцмереж. Інші люди намагалися шукати мене в гуртожитку і чергували поблизу, наскільки я знаю, всю ніч. Приходили і сам університет", - написала вона.

"Журналісти розповіли мені, що Варченко - це глава УБОЗ часів Януковича. При цьому по телебаченню почали розповідати, що я пропала. Також моїх родичів залякують тим, що відкрито кримінальну справу за неправдиві свідчення, нібито про це заявив якийсь депутат. Я була змушена терміново покинути гуртожиток і ночувати у знайомій. В цілях власної безпеки я не буду розкривати своє поточне місцезнаходження. Хто б мене не переслідував, поліція це чи ні, я дуже прошу залишити мене в спокої", - закликала Бурейко.

Вона додала, що всі факти виклала в своїй заяві.

Студентка, яка звинуватила співробітника НПУ в домаганнях, подала заяву до прокуратуриСтудентка, яка звинуватила співробітника НПУ в домаганнях, подала заяву до прокуратури

Скрін: Facebook-сторінка Наталії Бурейко

"Мені неприємні ці переслідування, а особливо моїм родичам. Я дівчинка, а не терорист. І я не впевнена, що ви хочете, щоб подібне, від погроз до переслідування, відбувалося з вашою дочкою.

Хочу звернутися до тих, хто цим займається. Я буду обов'язково інформувати про кожен свій крок публічно, про будь-які спроби, методи і наміри впливу. Якщо ви вирішите забрати мій телефон, видалити публікації і позбавити зв'язку з навколишнім світом - мої знайомі продовжать це робити за мене", - йдеться у публікації.

Студентка, яка звинуватила співробітника НПУ в домаганнях, подала заяву до прокуратуриСтудентка, яка звинуватила співробітника НПУ в домаганнях, подала заяву до прокуратури

Скрін: Facebook-сторінка Наталії Бурейко

Раніше повідомлялося, що гучний секс-скандал, пов'язаний із звинуваченнями студентки Наталії Бурейко на адресу співробітника Нацполиции Олександра Варченко, обросла новими подробицями. Так, багато українців припустили, що сторінка, на якій був опублікований пост, є фейкової.

Нагадаємо, нещодавно звестного американського продюсера Харві Вайнштейна, обвинуваченого в злочинах, скоєних на сексуальному грунті, звинуватила в домаганнях польська модель і актриса Джейн Доу.

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Відео: РБК-Україна

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