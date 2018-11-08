Студентка обвинила сотрудника Нацполиции в домогательстве и угрозах: в сети скандал

Наталья Бурейко (фото: facebook.com)

Девушка рассказала, что началось все "с рандомного свайпа в Tinder и ненавязчивого общения по вечерам"

В соцсети вспыхнул скандал, связанный с серьезными обвинениями киевской студентки Натальи Бурейко в адрес сотрудника Департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко. Об этом рассказала девушка в своем Facebook, также опубликовав фрагмент переписки и фото.

Бурейко сообщила, что началось все "с рандомного свайпа в Tinder и ненавязчивого общения по вечерам. Так я познакомилась с ним, с Александром. Сперва он казался галантным мужчиной и джентельменом, осыпал комплиментами и присылал открытки, хвастался своими связями и положением в обществе".

Скрин: Facebook-страница Натальи Бурейко

Затем, рассказала девушка, мужчина принялся навязчиво и агрессивно настаивать на сближении, за которое обещал ее "озолотить".

Скрин: Facebook-страница Натальи Бурейко

"После того как я отказалась и дала понять, что дальнейшее общение нежелательно, Александр начал писать оскорбления и угрожать мне расправой, писать, что я его собственность, что я никто, что он может делать со мной все, что достанет меня везде. Все бы это было похоже на угрозы в интернете от обиженного человека, но они не прекратились", - говорится в сообщении.

"Александр не успокоился. Каким-то образом он узнал обо мне все. Адреса меня и моих близких, номера телефонов, стал писать смс-ки и требовать контакты, угрожая физической расправой. А вчера мне прислали цветы и отрубленные птичье лапы. Александр написал, что это он", - рассказала Бурейко.

Скрин: Facebook-страница Натальи Бурейко

После того, как она заблокировала Варченко в Тиндере, ей начали приходить сообщения с незнакомых номеров в Viber и Telegram.

"Все эти номера я блокировала, но сообщения с угрозами начали приходить уже моим родственникам, знакомым... Александр нашел меня в соцсетях и узнал номера телефонов этих людей. Догадываюсь, что для него это было не трудно учитывая то кем он является.

Данного человека зовут Александр Варченко. Полная его должность называется: "заместитель главы департамента защиты экономики Национальной полиции Украины". На данный момент я беззащитна и не знаю к кому обратиться. Я не знаю, что мне делать. Понимаю безперспективность обращений в полицию, учитывая его должность и описанные им связи. Мне и моим близким угрожают. Пожалуйста, помогите", - рассказала девушка.

Скрин: Facebook-страница Натальи Бурейко

Позже она поблагодарила подписчиков и неравнодушных людей за поддержку и пообещала информировать о развитии событий:

"Спасибо всем за поддержку, я не ожидала, что на мой зов помощи откликнется так много людей. Телефон разрывается от звонков знакомых. Написало очень много журналистов и просто незнакомых людей, с трудом успеваю отвечать. По вашему совету, для тех кто в комментариях говорит, что я это не я - публикую фотографию. Также только что пришли угрозы с требованием удалить публикацию. Я буду информировать о каждом шаге и попытках на меня воздействовать, потому что иначе не вижу способов защитить себя", - написала Бурейко.

Скрин: Facebook-страница Натальи Бурейко

Ранее сообщалось, что в Херсоне 7 ноября на церемонию прощания с общественной активисткой Екатериной Гандзюк не пустили главу Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева.

Напомним, что все материалы расследования убийства Гандзюк полностью засекречены.

Как сообщалось, недавно звестного американского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в преступлениях, совершенных на сексуальной почве, обвинила в домогательствах польская модель и актриса Джейн Доу.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина