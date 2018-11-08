Студентка звинуватила співробітника Нацполіциі в домаганні і погрозах: у мережі скандал

Наталія Бурейко (фото: facebook.com)

Дівчина розповіла, що почалося все "з рандомного свайпа в Tinder і ненав'язливого спілкування вечорами"

У соцмережі спалахнув скандал, пов'язаний із серйозними звинуваченнями київської студентки Наталії Бурейко на адресу співробітника Департаменту захисту Національної економіки поліції Олександра Варченка. Про це розповіла дівчина у своєму Facebook, також опублікувавши фрагмент листування та фото.

Бурейко повідомила, що почалося все "з рандомного свайпа в Tinder і ненав'язливого спілкування вечорами. Так я познайомилася з ним, з Олександром. Спершу він здавався галантним чоловіком і джентельменом, обсипав компліментами і надсилав листівки, хвалився своїми зв'язками і становищем у суспільстві".

Скрін: Facebook-сторінка Наталії Бурейко

Потім, розповіла дівчина, чоловік почав нав'язливо і агресивно наполягати на зближенні, за який обіцяв її "озолотити".

Скрін: Facebook-сторінка Наталії Бурейко

"Після того як я відмовилася і дала зрозуміти, що подальше спілкування небажано, Олександр почав писати образи і погрожувати мені розправою, писати, що я його власність, що я ніхто, що він може робити зі мною все, що дістане мене скрізь. Все б це було схоже на погрози в інтернеті від ображеної людини, але вони не припинилися", - йдеться в повідомленні.

"Олександр не заспокоївся. Якимось чином він дізнався про мене все. Адреси мене і моїх близьких, номери телефонів, став писати смс-ки і вимагати контакти, погрожуючи фізичною розправою. А вчора мені прислали квіти і відрубані пташине лапи. Олександр написав, що це він", - розповіла Бурейко.

Скрін: Facebook-сторінка Наталії Бурейко

Після того, як вона заблокувала Варченко в Тиндере, їй почали надходити повідомлення з незнайомих номерів в Viber і Telegram.

"Всі ці номери я блокувала, але повідомлення з погрозами почали приходити вже моїм родичам, знайомим... Олександр знайшов мене в соцмережах і дізнався номери телефонів цих людей. Здогадуюсь, що для нього це було не важко, враховуючи те ким він є.

Цієї людини звуть Олександр Варченко. Повна його посада називається: "заступник глави департаменту захисту Національної економіки поліції України". На даний момент я беззахисна і не знаю до кого звернутися. Я не знаю, що мені робити. Розумію безперспективность звернень в поліцію, враховуючи його посаду і описані ним зв'язку. Мені і моїм близьким погрожують. Будь ласка, допоможіть", - розповіла дівчина.

Скрін: Facebook-сторінка Наталії Бурейко

Пізніше вона подякувала передплатників і небайдужих людей за підтримку і пообіцяла інформувати про розвиток подій:

"Спасибі всім за підтримку, я не очікувала, що на мій поклик допомоги відгукнеться так багато людей. Телефон розривається від дзвінків знайомих. Написало дуже багато журналістів і просто незнайомих людей, ледве встигаю відповідати. За вашою порадою, для тих хто в коментарях каже, що я це не я публікую фотографію. Також тільки що прийшли погрози з вимогою видалити публікацію. Я буду інформувати про кожному кроці і спробах на мене впливати, бо інакше не бачу способів захистити себе", - написала Бурейко.

Скрін: Facebook-сторінка Наталії Бурейко

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Відео: РБК-Україна