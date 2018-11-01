Вайнштейна знову звинуватили в домаганнях: продюсер намагався спокусити 16-річну модель

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Адвокат кінопродюсера Бенджамін Брафман назвав ці звинувачення "безглуздими"

Відомого американського продюсера Харві Вайнштейна, обвинуваченого в злочинах, скоєних на сексуальному грунті, звинуватила в домаганнях польська модель і актриса Джейн Доу. Про це повідомляє Associated Press.

Доу розповіла, що скандальний кінопродюсер домагався її в його квартирі в Нью-Йорку в 2002 році.

Вона стверджує, що домовлялася пообідати з Вайнштейном через кілька днів після того, як вони зустрілися на заході за участю її модельного агентства. Метою зустрічі було обговорення її кар'єри в кіно. Однак на практиці Вайнштейн відвіз актрису (їй тоді було 16 років) в порожню квартиру та "агресивно і загрозливо" став вимагати зайнятися сексом.

У позовній заяві Доу говориться, що продюсер змусив її зняти одяг і натякнув, що вона ніколи не стане актрисою, якщо не підкориться його вимогам.

Дівчина розповіла, що чинила опір його вимогам.

"Джейн Доу була незайманою і не мала таких намірів, коли погодилася на бізнес-ланч", - йдеться в матеріалі.

Крім того, актриса заявила, що в 2004-2005 роках Вайнштейн постійно її "словесно сексуально домагався, наголошуючи, що у нього є влада в Голлівуді". Це тривало до 2011 року, коли Доу перервала всілякі зв'язки з Харві.

Адвокат Вайнштейна Бенджамін Брафман назвав ці звинувачення "безглуздими".

Раніше повідомлялося, що режисер Брайан Де Пальма планує зняти фільм жахів, який розповість про секс-скандал з домаганнями продюсера Харві Вайнштейна.

Ми вже писали про те, що про домагання продюсера Харві Вайнштейна раніше розповідала латиноамериканська актриса Сальма Хайєк і австралійська актриса Кейт Бланшетт.

Також повідомлялося про те, що американська актриса Дженніфер Лоуренс розповіла про своє ставлення до продюсера Харві Вайнштейну, навколо якого розгорівся гучний секс-скандал.

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Відео: РБК-Україна