Вайнштейна снова обвинили в домогательствах: продюсер пытался совратить 16-летнюю модель

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Адвокат кинопродюсера Бенджамин Брафман назвал эти обвинения "нелепыми"

Известного американского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в преступлениях, совершенных на сексуальной почве, обвинила в домогательствах польская модель и актриса Джейн Доу. Об этом сообщает Associated Press.

Доу рассказала, что скандальный кинопродюсер домогался ее в его квартире в Нью-Йорке в 2002 году.

Она утверждает, что договаривалась пообедать с Вайнштейном через несколько дней после того, как они встретились на мероприятии с участием ее модельного агентства. Целью встречи было обсуждение ее карьеры в кино. Однако на практике Вайнштейн отвез актрису (ей в то время было 16 лет) в пустую квартиру и "агрессивно и угрожающе" стал требовать заняться сексом.

В исковом заявлении Доу говорится, что продюсер заставил ее снять одежду и намекнул, что она никогда не станет актрисой, если не подчинится его требованиям.

Девушка рассказала, что сопротивлялась его требованиям.

"Джейн Доу была девственницей и не имела таких намерений, когда согласилась на бизнес-ланч", - говорится в материале.

Кроме того, актриса заявила, что в 2004-2005 годах Вайнштейн постоянно ее "словесно сексуально домогался, подчеркивая, что у него есть власть в Голливуде". Это продолжалось до 2011 года, когда Доу прервала всяческие связи с Харви.

Адвокат Вайнштейна Бенджамин Брафман назвал эти обвинения "нелепыми".

Ранее сообщалось, что режиссер Брайан Де Пальма планирует снять фильм ужасов, который расскажет о секс-скандале с домогательствами продюсера Харви Вайнштейна.

Мы уже писали о том, что о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна ранее рассказывала латиноамериканская актриса Сальма Хайек и австралийская актриса Кейт Бланшетт.

Также сообщалось о том, что американская актриса Дженнифер Лоуренс рассказала о своем отношении к продюсеру Харви Вайнштейну, вокруг которого разгорелся громкий секс-скандал.

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Видео: РБК-Украина