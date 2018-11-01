Вайнштейна снова обвинили в домогательствах: продюсер пытался совратить 16-летнюю модель

Адвокат кинопродюсера Бенджамин Брафман назвал эти обвинения "нелепыми"
Известного американского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в преступлениях, совершенных на сексуальной почве, обвинила в домогательствах польская модель и актриса Джейн Доу. Об этом сообщает Associated Press.
Доу рассказала, что скандальный кинопродюсер домогался ее в его квартире в Нью-Йорке в 2002 году.
Она утверждает, что договаривалась пообедать с Вайнштейном через несколько дней после того, как они встретились на мероприятии с участием ее модельного агентства. Целью встречи было обсуждение ее карьеры в кино. Однако на практике Вайнштейн отвез актрису (ей в то время было 16 лет) в пустую квартиру и "агрессивно и угрожающе" стал требовать заняться сексом.
В исковом заявлении Доу говорится, что продюсер заставил ее снять одежду и намекнул, что она никогда не станет актрисой, если не подчинится его требованиям.
Девушка рассказала, что сопротивлялась его требованиям.
"Джейн Доу была девственницей и не имела таких намерений, когда согласилась на бизнес-ланч", - говорится в материале.
Кроме того, актриса заявила, что в 2004-2005 годах Вайнштейн постоянно ее "словесно сексуально домогался, подчеркивая, что у него есть власть в Голливуде". Это продолжалось до 2011 года, когда Доу прервала всяческие связи с Харви.
Адвокат Вайнштейна Бенджамин Брафман назвал эти обвинения "нелепыми".
Ранее сообщалось, что режиссер Брайан Де Пальма планирует снять фильм ужасов, который расскажет о секс-скандале с домогательствами продюсера Харви Вайнштейна.
Мы уже писали о том, что о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна ранее рассказывала латиноамериканская актриса Сальма Хайек и австралийская актриса Кейт Бланшетт.
Также сообщалось о том, что американская актриса Дженнифер Лоуренс рассказала о своем отношении к продюсеру Харви Вайнштейну, вокруг которого разгорелся громкий секс-скандал.
Видео: РБК-Украина