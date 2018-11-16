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Жертва гучного секс-скандалу пропала: студентку КПІ оголосили в розшук

STYLERЖиття    16.11.2018 - 14:11
Жертва гучного секс-скандалу пропала: студентку КПІ оголосили в розшук
Колаж РБК-Україна

Наталію Бурейко вже кілька днів не бачили ні в університеті, ні вдома

Студентка КПІ Наталія Бурейко, яка стала жертвою секс-скандалу з поліцейським Олександром Варченком, оголошена в розшук. Про це розповів декан хіміко-технологічного факультету київського університету, де й навчається 18-річна дівчина, Ігор Астрелін.

"Наталя поїхала з гуртожитку і не відвідує заняття. Нам нічого не залишалося, як звернутися в поліцію з проханням оголосити її в розшук", - сказав професор в коментарі виданню "Страна".

При цьому знайомі Бурейко вважають, що батьки дівчини знають, де вона знаходиться, інакше її мама "зійшла б з розуму, якби дочка загубилася".

Жертва гучного секс-скандалу пропала: студентку КПІ оголосили в розшук

Наталія Бурейко (фото: vk.com/natashabureiko)

В КПІ також сказали, що мама Наталії, найімовірніше, знає про місце перебування дочки.

"Наталія навчається вище середнього. Тому її мама зателефонувала мені і попросила допомогти дочці здати лабораторні роботи, коли вона зможе вийти на заняття. Ймовірно, мамі відоме місце перебування дочки. Але нам вона нічого не говорить. А процедура така, що ми зобов'язані звернутися в поліцію і оголосити Наталію Бурейко в розшук", - сказав проректор Петро Киричок.

Жертва гучного секс-скандалу пропала: студентку КПІ оголосили в розшук

Наталія Бурейко (фото: vk.com/natashabureiko)

Як пише "Страна", серед студентів КПІ ходять чутки, що СБУ нібито порушило за фактом секс-скандалу кримінальну справу і ховає Наталію як цінного свідка.

А в рідному місті дівчата - Чаплинці - місцеві жителі кажуть, що кілька днів тому бачили дівчину біля її будинку, а потім вона начебто "кудись поїхала разом з вітчимом". До речі, Сергій Бурейко, який викладає в місцевій школі, після скандалу з падчеркою взяв лікарняний і не ходить на роботу.

Жертва гучного секс-скандалу пропала: студентку КПІ оголосили в розшук

Наталія Бурейко (фото: vk.com/natashabureiko)

Нагадаємо, що на початку листопада Наталія Бурейко звинуватила заступника голови департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка у відвертих домаганнях, після яких послідували повідомлення з погрозами розправи.

Більш того, дівчина подала в прокуратуру заяву про погрози і переслідування з боку чиновника.

Правда, після того, як скандал набрав величезних оборотів в ЗМІ, Наталія заявила про те, що стала жертвою цинічної провокації і попросила вибачення у сім'ї Варченка.

Відео: РБК-Україна

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