В Житомире директора стоматологической клиники избили в кабинете: женщину нашли без сознания

В Житомирской стоматологической клинике нашли без сознания 62-летнюю директора. Ее избивали тяжелым предметом по голове, а глаз проткнули ножницами. Коллеги подумали, что в ее кабинете произошел несчастный случай, но полиция сразу отвергла эту версию. В покушении на убийство женщины подозревают врача-стоматолога.

Без сознания директора частной стоматологической клиники в луже крови нашла бухгалтер. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Потерпевшей также принадлежит соседняя парикмахерская, но там говорят, что никого не видели и не слышали. Женщину положили в реанимацию, ее состояние оценивают как тяжелое. У нее травма головы и глаза.

По словам следователей, по характеру травм стало понятно, что директора клиники пытались убить. Из кабинета ничего не пропало. В содеянном подозревают 28-летнего стоматолога-ортопеда.

По данным следствия, женщина просто сидела в кабинете и наносила себе макияж, а потом упала от удара, и потеряла сознание.

В Житомире избили директора стоматологии прямо в кабинете (видео: YouTube)

В полиции предполагают, что молодой врач пытался убить директора клиники из-за долгов. Он занимал у нее деньги на свадьбу и скрывал выручку, а женщине стало известно об этом.

Сын потерпевшей Сергей Яремчук рассказал, что у его матери ни с кем не было конфликтов.

Молодого врача держат под стражей и своей вины он не признает. При этом его зять говорит, что не верит в то, что это мог сделать он.

"Я никому не верю. Никаких денег он не должен, потому что он обеспечен был на все сто. Ни в каких средствах не нуждался, я не верю", - говорит мужчина.

Напомним, в Харькове неизвестные избили главного редактора издания "Власна справа" адвоката Владимира Цымбалюка.

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