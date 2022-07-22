Кто и как живет в убежище Urban Camp, который создали чемпионы уличных культур из Харькова (фоторепортаж)

Urban Camp на Львовщине - уникальное убежище, которое создали чемпионы уличных культур из Харькова. До войны они строили лучшие урбан-парки Украины, а в создании кэмпа для вынужденных переселенцев им помогали опытные специалисты по современной планировке городов - команда Urban Reform.

Как живут там украинцы, которые вынуждены были покинуть свои дома - читайте ниже в материале Styler.

8 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами

Так, согласно отчету Международной организации миграции (МОМ) количество внутриперемещенных лиц в Украине весной 2022 года перевалило за 8 миллионов человек, подавляющее число - женщины с детьми.

242 тысячи человек зарегистрировались, как ВПО во Львовской области, а около 130 тысяч продолжают проживать там в государственных и коммунальных заведениях и сейчас.

Предоставить убежище тем, кто в этом нуждается больше всего, помочь переселенцам из горячих точек как можно быстрее адаптироваться к новым реалиям и социуму - это главная цель, которую ставят себе ребята с ОО Street Culture.

Фото: Urban Camp стал убежищем для людей (фото: РБК-Украина)

Чтобы достичь этой мечты весной 2022 года они основали во Львове необычное убежище, которое назвали Urban Camp. Приставка "урбан" в названии неслучайна, его основатели - чемпионы по уличным культурам.

Баскетбол, место для брейкинга и граффити

Кэмп, что разместили в здании одной из львовских ДЮСШ, неподалеку от железнодорожного вокзала, не создает ощущение убежища в классическом понимании.

Кроме кухни и душевых, для жителей здесь обустроили отдельные спальни, рабочие зоны с Wi-Fi, а во дворе создали свой маленький урбан-парк с баскетбольной площадкой, местом для брейкинга, диджейским плейсом, столами для тенниса и яркими граффити.

Мастер-класс по брейкингу (фото: РБК-Украина)

По вечерам жители кэмпа здесь смотрят фильмы и обсуждают за чаем новости за день, а по выходным участники Street Culture устраивают батлы и мастер-классы, в которых с удовольствием принимают участие взрослые и дети.

С марта через приют прошло более 200 человек. Styler пообщался с некоторыми из них, чтобы узнать, кто и откуда приезжает в кэмп. Их истории читайте ниже.

Ирина Николаевна, город Пятихатки

В кэмп одинокую пенсионерку из Харьковской области привезли волонтеры. Ирина Николаевна рассказывает: она до последнего не хотела покидать родной город.

Несмотря на то, что электроэнергии, водоснабжения и связи в Пятихатках нет с 1 марта, женщина осталась дома. Последние месяцы в пятиэтажном доме жила одна на целый подъезд - соседи уехали, когда РФ начали каждую ночь забрасывать Пятихатки ракетами.

Но ночью 9 апреля Ирина Николаевна проснулась от мощного взрыва - в ее квартиру на 3-м этаже попал снаряд.

Когда пришел рассвет, женщина увидела, что у нее не осталось ни стен, ни балкона, из кровати вытащила 9 осколков, а вот сама к счастью не получила ни царапины, однако решила не медлить и в тот же день приняла предложение волонтеров - выехать на более безопасную территорию.

Ирина Николаевна нашла друзей в Urban Camp (фото: РБК-Украина)

До того, как попасть в урбан-кэмп пенсионерка успела побывать в центре для принятия и дальнейшей координации переселенцев на "Львов Арене" и некоторое время пожить в доме для людей с инвалидностью.

Впрочем, только попав в кэмпу, она наконец смогла обрести покой, поправить здоровье и даже завести новых друзей. Женщина признается: урбан-кэмп - это лучшее, что произошло с ней за время войны.

Несмотря на то, что возвращаться Ирине Николаевне больше некуда, больше всего она скучает по родным Пятихаткам, мечтает когда-то вернуться, ведь в этом городе она прожила 62 счастливых года.

Лера, город Харьков

В урбан-кэмп эта 13-летняя спортивная и активная девочка приехала вместе с родителями. В родном Харькове Лера профессионально занималась каратэ.

Сейчас посещать тренировки возможности к сожалению нет, но девочка не унывает и вместе с другими детьми кэмпа она ходит в бассейн, играет в баскетбол, обучается на мастер-классах по уличным культурам и просто проводит время вместе с новыми друзьями.

Лера - активная и спортивная (фото: РБК-Украина)

Как и остальные жители кэмпа - Лера и ее семья уже ждет момента, когда можно быть вернуться в безопасный и мирный дом. А пока пытаются вести обычную жизнь - продолжают жить, заводят друзей и помогают друг другу.

Семья Павла и Юли, Запорожье

Павел, Юля и их две дочери Каролина и Алиса прибыли со своими двумя котами в урбан-кэмп из Запорожья, когда в городе стало неспокойно. Спасаясь от войны, Юля была вынуждена покинуть дом на седьмом месяце беременности.

Никитка родился уже здесь (фото: РБК-Украина)

Из-за определенных осложнений и на будущую маму, и на команду кэмпа ждало немало испытаний - семью пришлось спасать не только от войны, но и от проблем со здоровьем, на оплату клиники и отдельной палаты для Юли собирали всем кэмпом.

Однако и награду получили неплохую - ею стал новый обитатель кэмпа, Юлин сын Никитка. Волонтеры кэмпа признаются: появление ребенка принесло в кэмп настоящую радость.

Молодой маме обустроили собственную комнату с игрушками, а для Никитки даже установили маленькую кроватку - все, как и должно быть у малышей.

Юля и Павел с детьми (фото: РБК-Украина)

Артем, Мариуполь

В кэмп 12-летний Артем приехал вместе с семьей. В родном городе они потеряли все: дом, вещи, спокойную жизнь.

Из-за пережитых неурядиц Артему сначала было сложно адаптироваться к новым условиям и выйти на контакт с другими жителями кэмпа. Но благодаря работе с психологами, активному досугу, новым друзьям и, безусловно, собственной стойкости мальчик постепенно начал возвращаться к жизни.

Артем из Мариуполя (фото: РБК-Украина)

Сейчас он играет в баскетбол, ходит в бассейн и учится танцам во время мастер-классов по уличным культурам. В кэмпе надеются, что несмотря на все невзгоды и трагедии после победы Украины в войне семья Артема все же сможет осуществить свою мечту и вернется в родной украинский Мариуполь.

Егор Матюхин, Харьков - один из основателей Urban Camp

В кэмп Егор приехал первым. Именно ему и его друзьям из Street Culture и Urban Reform принадлежит идея основать приют.

Первые дни войны, как и многие из жителей кэмпа, Егор с семьей провел под вражескими обстрелами в подвалах Харькова, потому как никто знает, через что прошли люди, которые сюда приезжают.

Егор рассказывает: они с командой неслучайно делают такой большой акцент на моральном состоянии жителей - работают с детскими психологами, проводят гимнастику, мастер-классы, совместные собрания, кино, батлы, спортивные и культурные мероприятия, возят детей на теннис, плавание и выставки. Ведь им важно показать тем, кто потерял надежду, что жизнь, несмотря ни на что, продолжается даже во время войны.

Егор - один из основателей Urban Camp (фото: РБК-Украина)

После победы Егор и его команда планируют вернуться к своему любимому делу - строительству современных урбан-парков и проведение фестивалей по уличным культурам, а пока на повестке более актуальными являются другие нужды - мечтают открыть еще два урбан-кэмпа, ведь количество тех, кто хочет к ним попасть, растет ежедневно.

Все услуги, по проживанию, кормлению, активностям и любой помощи, предоставляемой Urban Camp - бесплатны для его жителей. Команда Street Culture закрывает их за свой счет и с помощью благотворительных взносов.

Если вы также хотите присоединиться и помочь - сделать пожертвование в пользу кэмпа и его обитателей в любом размере можно по ссылке.

Смотрите ниже еще фото с Urban Camp, который стал вторым домом для многих украинцев:

Фото: РБК-Украина