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Хто і як живе у прихистку Urban Camp, який створили чемпіони вуличних культур із Харкова (фоторепортаж)

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Львів, П'ятниця 22 липня 2022 18:00
Хто і як живе у прихистку Urban Camp, який створили чемпіони вуличних культур із Харкова (фоторепортаж) Urban Camp у Львові (колаж РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Urban Camp на Львівщині - унікальний прихисток, який створили чемпіони вуличних культур із Харкова. До війни вони будували найкращі урбан-парки України, а у створенні кемпу для вимушених переселенців їм допомагали досвідчені фахівці з сучасного планування міст - команда Urban Reform.

Як живуть там українці, що змушені були покинути свої домівки - читайте нижче в матеріалі Styler.

8 млн українців стали внутрішньо переміщеними особами

Так, згідно зі звітом Міжнародної організації міграції (МОМ) кількість внутрішньопереміщених осіб в Україні навесні 2022 року перевалила за 8 мільйонів осіб, переважна кількість - жінки з дітьми.

242 тисячі людей зареєструвалися, як ВПО у Львівській області, а близько 130 тисяч продовжують проживати там у державних та комунальних закладах і зараз.

Надати прихисток тим, хто цього потребує найбільше, допомогти переселенцям з гарячих точок якнайшвидше адаптуватися до нових реалій та соціуму - це головна мета, яку ставлять собі хлопці й дівчата з ГО Street Culture.

Хто і як живе у прихистку Urban Camp, який створили чемпіони вуличних культур із Харкова (фоторепортаж)

Фото: Urban Camp став прихистком для людей (фото: РБК-Україна)

Щоб досягти цієї мрії навесні 2022 року вони заснували у Львові незвичний прихисток, який назвали Urban Camp. Приставка "урбан" в назві прихистку невипадкова, його засновники - чемпіони з вуличних культур.

Баскетбол, місце для брейкінгу та графіті

Кемп, що розмістили у будівлі однієї зі львівських ДЮСШ, неподалік від залізничного вокзалу, не створює відчуття прихистку в класичному розумінні.

Окрім кухні й душових, для мешканців тут облаштували окремі спальні, робочі зони з Wi-Fi, а на подвір'ї створили свій маленький урбан-парк - з баскетбольним майданчиком, місцем для брейкінгу, діджейським плейсом, столами для тенісу та яскравими графіті.

Хто і як живе у прихистку Urban Camp, який створили чемпіони вуличних культур із Харкова (фоторепортаж)

Майстер-клас з брейкінгу (фото: РБК-Україна)

По вечорах мешканці кемпу дивляться тут кінофільми та обговорюють за чаєм новини за день, а вихідними учасники Street Culture влаштовують батли й майстер-класи, в яких із задоволенням беруть участь дорослі і малі.

З березня через прихисток пройшло понад 200 людей. Styler поспілкувався з деякими із них, щоб дізнатися, хто й звідки приїжджає у кемп. Їхні історії читайте нижче.

Ірина Миколаївна, місто Пʼятихатки

У кемп самотню пенсіонерку із Харківської області привезли волонтери. Ірина Миколаївна розповідає: вона до останнього не хотіла залишати рідного міста.

Попри те що електроенергії, водопостачання та звʼязку в Пʼятихатках нема з 1 березня, жінка залишилась вдома. Останні місяці у п'ятиповерховому будинку мешкала одна на цілий під'їзд - сусіди виїхали, коли рф почали щоночі закидувати П'ятихатки ракетами.

Але вночі 9 квітня Ірина Миколаївна прокинулась від потужного вибуху - в її квартиру на 3-му поверсі потрапив снаряд.

Коли прийшов світанок, жінка побачила, що в неї не залишилось ані стін, ані балкону, з ліжка витягнула 9 осколків, а от сама на щастя не отримала ні подряпини, проте вирішила не зволікати й того ж самого дня прийняла пропозицію волонтерів - виїхати на більш безпечну територію.

Хто і як живе у прихистку Urban Camp, який створили чемпіони вуличних культур із Харкова (фоторепортаж)

Ірина Миколаївна знайшла друзів в Urban Camp (фото: РБК-Україна)

До того, як потрапити в урбан-кемп пенсіонерка встигла побувати в центрі для прийняття та подальшої координації переселенців на "Львів Арені" та деякий час пожити у будинку для людей з інвалідністю.

Утім, лише потрапивши до кемпу, вона нарешті змогла знайти спокій, поправити здоровʼя та навіть завести нових друзів. Жінка зізнається: урбан-кемп - це найкраще, що сталося з нею за час війни.

Попри те, що вертатися Ірині Миколаївні більше немає куди, найбільше вона сумує за рідними Пʼятихатками, мріє колись повернутися, адже в цьому місті вона прожила 62 щасливі роки.

Лєра, місто Харків

До урбан-кемпу ця 13-річна спортивна й активна дівчинка приїхала разом з батьками. У рідному Харкові Лєра професійно займалася карате.

Зараз відвідувати тренування можливості на жаль немає, але дівчинка не сумує - разом з іншими дітьми кемпу вона ходить до басейну, грає у баскетбол, навчається на майстер-класах з вуличних культур та просто проводить час разом із новими друзями.

Хто і як живе у прихистку Urban Camp, який створили чемпіони вуличних культур із Харкова (фоторепортаж)

Лєра - активна й спортивна (фото: РБК-Україна)

Як і решта жителів кемпу - Лєра та її родина вже чекає моменту, коли можна бути повернутися у безпечний та мирний дім. А поки намагаються вести звичайне життя - продовжують жити, заводять друзів та допомагають один одному.

Родина Павла та Юлі, Запоріжжя

Павло, Юля та їхні дві доньки Кароліна й Аліса прибули зі своїми двома котами до урбан-кемпу з Запоріжжя, коли в місті стало неспокійно. Рятуючись від війни, Юля була змушена покинути домівку на сьомому місяці вагітності.

Хто і як живе у прихистку Urban Camp, який створили чемпіони вуличних культур із Харкова (фоторепортаж)

Микитка народився вже тут (фото: РБК-Україна)

Через певні ускладнення і на майбутню маму, і на команду кемпу чекало чимало випробувань - родину довелось рятувати не лише від війни, а й від проблем зі здоровʼям, на сплату клініки та окремої палати для Юлі збирали всім кемпом.

Проте і нагороду отримали непогану - нею став новий мешканець кемпу, Юлін син Микитка. Волонтери кемпу зізнаються: поява дитини принесла у кемпу справжню радість.

Молодій мамі облаштували власну кімнату з іграшками, а для Микитки навіть встановили маленьке ліжечко - усе, як і має бути у малюків.

Хто і як живе у прихистку Urban Camp, який створили чемпіони вуличних культур із Харкова (фоторепортаж)

Юля та Павло з дітьми (фото: РБК-Україна)

Артем, Маріуполь

У кемп 12-річний Артем приїхав разом з родиною. У рідному місті вони втратили все: домівку, речі, спокійне життя.

Через пережиті негаразди Артему спочатку було складно адаптуватися до нових умов та вийти на контакт з іншими мешканцями кемпу. Але завдяки роботі з психологами, активному дозвіллю, новим друзям та, безумовно, власній стійкості хлопчик поступово почав повертається до життя.

Хто і як живе у прихистку Urban Camp, який створили чемпіони вуличних культур із Харкова (фоторепортаж)

Артем з Маріуполя (фото: РБК-Україна)

Наразі він грає в баскетбол, ходить в басейн та вчиться танцям під час майстер-класів з вуличних культур. У кемпі сподіваються, що попри всі негаразди та трагедії після перемоги України у війні родина Артема все ж таки зможе здійснити свою мрію й повернеться до рідного українського Маріуполя.

Єгор Матюхін, Харків - один з засновників Urban Camp

У кемп Єгор приїхав першим. Саме йому та його друзям зі Street Culture та Urban Reform належить ідея заснувати прихисток.

Перші дні війни, як і багато хто з мешканців кемпу, Єгор з родиною провів під ворожими обстрілами у підвалах Харкова, тому як ніхто знає, через що пройшли люди, які сюди приїздять.

Єгор розповідає: вони з командою невипадково роблять такий великий акцент на моральному стані мешканців - працюють з дитячими психологами, проводять гімнастику, майстер-класи, спільні зібрання, кіно, батли, спортивні та культурні заходи, возять дітей на теніс, плавання й виставки. Адже їм важливо показати тим, хто втратив надію, що життя, попри все, продовжується навіть під час війни.

Хто і як живе у прихистку Urban Camp, який створили чемпіони вуличних культур із Харкова (фоторепортаж)

Єгор - один з засновників Urban Camp (фото: РБК-Україна)

Після перемоги Єгор та його команда планують повернутися до своєї улюбленої справи - будування сучасних урбан-парків та проведення фестивалів з вуличних культур, а поки на часі більш актуальними є інші потреби - мріють відкрити ще два урбан-кемпи, адже кількість тих, хто хоче до них потрапити, зростає щодня.

Усі послуги, з проживання, годування, активностей та будь-якої допомоги, що надає Urban Camp - безкоштовні для його мешканців. Команда Street Culture закриває їх власним коштом та за допомогою благодійних внесків.

Якщо ви також хочете долучитися й допомогти - зробити пожертву на користь кемпу та його мешканців у будь-якому розмірі можна за посиланням.

Дивіться нижче ще фото з Urban Camp, який став другою домівкою для багатьох українців:

Хто і як живе у прихистку Urban Camp, який створили чемпіони вуличних культур із Харкова (фоторепортаж)Хто і як живе у прихистку Urban Camp, який створили чемпіони вуличних культур із Харкова (фоторепортаж)Хто і як живе у прихистку Urban Camp, який створили чемпіони вуличних культур із Харкова (фоторепортаж)Хто і як живе у прихистку Urban Camp, який створили чемпіони вуличних культур із Харкова (фоторепортаж)

Фото: РБК-Україна

Раніше ми писали, як виглядає нове модульне містечко для переселенців під Львовом з будиночками за 10 тисяч євро.

Також повідомлялося, що Леся Нікітюк поділилася милими фото з дітками-переселенцями.

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