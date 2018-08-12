Жуткий сюрприз: в Днепропетровской области нашли бомбу весом в полтонны (видео)

Фото: Обнаруженная бомба времен Второй мировой войны (podrobnosti.ua)

Эта бомба относится к периоду Второй мировой войны

При проведении земельных работ в поселке Заря, Днепропетровская область, работников ждал ужасный "сюрприз" – в земле была найдена действующая авиационная бомба типа "фугас" ФАБ-500 времен Второй мировой войны. Как сообщает онлайн издание "Подробности", вес взрывного снаряда составляет полтонны.

Видео: В Украине нашли бомбу весом в полтонны (youtube.com/ГУ ГСЧС в Днепропетровской области)

Смертоносное орудие было найдено на открытой местности местными жителями во время земельных работ. К месту обнаружения прибыла аварийно-спасательная бригада, в составе которой были и пиротехники.

При помощи специального оборудования бомбу, под контролем пиротехников, изъяли из земли. Позже бригада перевезла взрывное устройство подальше от населенных пунктов, где снаряд окопали в заранее подготовленной яме и уничтожили путем контролируемого подрыва.

Место происшествия было дополнительно обследовано, и сотрудники ведомства заявили, что других взрывоопасных снарядов там не обнаружено.

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