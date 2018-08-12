Жахливий сюрприз: у Дніпропетровській області знайшли бомбу вагою в півтонни (відео)

Фото: Виявлена бомба часів Другої світової війни (podrobnosti.ua)

Ця бомба відноситься до періоду Другої світової війни

При проведенні земельних робіт у селищі Зоря, Дніпропетровська область, працівників чекав жахливий "сюрприз" – в землі була знайдена діюча авіаційна бомба типу "фугас" ФАБ-500 часів Другої світової війни. Як повідомляє онлайн-видання "Подробиці", вага вибухової снаряда становить півтонни.

Відео: В Україні знайшли бомбу вагою в півтонни (youtube.com/ГУ ДСНС в Дніпропетровській області)

Смертоносне знаряддя було знайдено на відкритій місцевості місцевими жителями під час земельних робіт. До місця виявлення прибула аварійно-рятувальна бригада, у складі якої були і піротехніки.

За допомогою спеціального обладнання бомбу, під контролем піротехніків, вилучили із землі. Пізніше бригада перевезла вибуховий пристрій подалі від населених пунктів, де снаряд обкопали в заздалегідь підготовленій ямі та знищили шляхом контрольованого підриву.

Місце події було додатково обстежено, і співробітники відомства заявили, що інших вибухонебезпечних снарядів там не виявлено.

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