Зима еще вернется: синоптики рассказали, где ожидать заморозки

Погода в Украине 23 мая, по данным синоптиков, будет холодной, дождливой и с заморозками. В восточных, центральных и некоторых северных областях ожидается в этот день дождливая погода. При этом средняя дневная температура по стране будет держаться на уровне +12… +17 градусов. В ночное время возможны заморозки.

Как сообщается, в субботу, 23 мая, в Украине дожди пройдут во всей Левобережной Украине, а также в Черкасской, Житомирской, Киевской и Кировоградской областях. Там же ожидаются и минимальные показатели тепла.

По Украине 23 мая температура будет колебаться от +11 до +18 градусов. Теплее всего будет в западных и южных областях, где термометры покажут +14… +18 градусов. Немного прохладнее будет в центре и на востоке страны, где температурные показатели поднимутся до +12… +15 градусов. Холоднее всего в субботу будет в северных областях, где ожидается +11… +13 градусов в течение дня.

В ночное время в Украине ожидается похолодание до +3… +6 градусов. В южных областях ночью будет немного теплее – до +8 градусов.

Погода в Украине 23 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

В восточных, центральных, некоторых северных областях страны ожидаются осадки в течение дня. Порывы ветра будут достигать 7-12 м/с. Погода 23 мая в Украине будет преимущественно пасмурной и дождливой.

"23 мая ночью в западной части на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3 (I уровень опасности, желтый)", - написали метеорологи.

Напомним, что ранее синоптики ошарашили прогнозом погоды на май.