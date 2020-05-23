Зима ще повернеться: синоптики розповіли, де очікувати заморозки

Погода в Україні 23 травня, за даними синоптиків, буде холодною, дощовою і з заморозками. У східних, центральних та деяких північних областях очікується в цей день дощова погода. При цьому середня денна температура по країні триматиметься на рівні +12... +17 градусів. Вночі можливі заморозки.

Як повідомляється, у суботу, 23 травня, в Україні дощі пройдуть по всій Лівобережній Україні, а також у Черкаській, Житомирській, Київській і Кіровоградській областях. Там же очікуються і мінімальні показники тепла.

По Україні 23 травня температура коливатиметься від +11 до +18 градусів. Найтепліше буде у західних і південних областях, де термометри покажуть +14... +18 градусів. Трохи прохолодніше буде в центрі та на сході країни, де температурні показники піднімуться до +12... +15 градусів. Найхолодніше у суботу буде в північних областях, де очікується +11... +13 градусів протягом дня.

У нічний час в Україні очікується похолодання до +3... +6 градусів. У південних областях вночі буде трохи тепліше – до +8 градусів.

Погода в Україні 23 травня (скріншот: meteo.gov.ua)

У східних, центральних, деяких північних областях країни очікуються опади протягом дня. Пориви вітру будуть досягати 7-12 м/с. Погода 23 травня в Україні буде переважно похмурою і дощовою.

"23 травня вночі у західній частині на поверхні грунту, в Карпатах місцями та в повітрі заморозки 0-3 (I рівень небезпеки, жовтий)", - написали метеорологи.

Нагадаємо, що раніше синоптики приголомшили прогнозом погоди на травень.