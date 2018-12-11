Зима возвращается: синоптики дали прогноз погоды на 12 декабря

Фото: Погода (facebook.com/Odessavfoto)

В большинстве областей Украины ожидается понижение температуры воздуха

В среду, 12 декабря во многих областях Украины ожидается мокрый снег, снег с дождем и небольшое понижение температуры воздуха. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, на востоке страны пройдут дожди и мокрый снег с дождем. В Днепр и Полтаве ожидается снег и метель. Температура воздуха в регионе днем будет колебаться от -1 до +3 градусов. Ночью ожидается небольшой мороз, -1 -2 градуса.

В южных областях также пройдут осадки. В Одессе, Николаеве и Херсоне возможен мокрый снег и усиление ветра до 12м/с. Дневная температура воздуха от +1 до +4 градусов, ночью от 0 до -1 градуса.

В Крыму пройдет мокрый снег и сильный дождь. Днем +3 +5 градусов, ночью от 1 градуса тепла до 1 градуса мороза.

На западе страны будет облачно и без осадков. Дневная температура во всех областях не превысит +1 градуса. Ночью ожидается мороз, от -1 до -4 градусов. Снег ожидается только в Винницкой и Житомирской областях.

В центральной части Украины будет идти снег, местами мокрый снег с дождем. Дневная температура воздуха будет колебаться от +1 до -1 градуса, ночью от 0 до -1 градуса.

В столице 12 декабря ожидается мокрый снег и усиление ветра до 12 м/с. Днем ожидается не более 1 градуса тепла, ночью от 0 до -1 градуса.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик рассказала, когда ожидать возвращения морозов в Украину.

А также писали о том, что синоптик предупредил украинцев о метелях и гололеде.

Видео: РБК-Украина