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Когда ждать морозов в декабре: прогноз синоптика

STYLERЖизнь    11.12.2018 - 18:02
Когда ждать морозов в декабре: прогноз синоптика
Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

Стало известно, какую область циклон обойдет стороной

Народный синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев о существенном ухудшении погодных условий в ближайшие несколько дней. Об этом синоптик написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко отметила, что на Украину надвигается мощный циклон, который принесет с собой много снега и метели в большинстве областей страны. Она напомнила украинцам, что кроме погодных циклонов, к нам приближается и праздник Святого Николая.

"Мы надуваем синоптические щеки, думаем, что это циклон к нам идет, снег, метель, всевозможные гололеды. А на самом деле Николай уже машет своими большими шагами.  Поэтому придет себе по графику, а, чтобы мы подготовились, циклон послал перед собой. Посмотрите, какой красавец", - написала Диденко и опубликовала карту погоды.

Когда ждать морозов в декабре: прогноз синоптика

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она сообщила, что в среду, 12 декабря метели ожидаются во всех областях Украины, и предупредила, что через неделю в Украине ударят морозы.

"Завтра устроит практически всем снег и метели. Детали - в дальнейших прогнозах.  Кстати, как раз на Николая уже не будет этих - "около нуля", а придет мороз", - сообщила Наталка Диденко.

В комментариях она отметила, что снежный циклон обойдет стороной Львовскую область. 

Когда ждать морозов в декабре: прогноз синоптика

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что по прогнозу народного синоптика, в Украине 12 декабря ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

А также мы рассказывали о том, что синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра до 15-20 м/с.  

Видео: РБК-Украина

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