Синоптик предупредил украинцев о метелях и гололеде

Фото: снег (Pixabey)

В Киеве в среду, 12 декабря, температура воздуха в среднем составит 0 градусов

В Украине в среду, 12 декабря, в большинстве областей ожидается ухудшение погодных условий, а также осадки в виде дождей и мокрого снега с ветром. Об этом во вторник, 11 декабря, рассказала народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что некомфортную погоду будет определять циклон с юга.

Как сообщила синоптик, выпадет снег и мокрый снег, в южных и восточных регионах страны преимущественно вместе с дождем.

Карта погоды (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Местами прогнозируется налипание мокрого снега, гололед, метели и гололедица.

Иллюстративное изображение (Фото: pixabay.com)

В среднем температура воздуха составит около 0 градусов, а в западных областях в ночное время от -1 до -4 градусов.

Карта погоды (Фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве в среду будет идти мокрый снег. Также ожидаются метели и гололедица. Столбик термометров покажет около 0 градусов.

Скриншот: facebook.com/tala.didenko

Как сообщалось ранее, в ближайшие дни в Украине ожидается осложнение погодных условий.

Также мы писали о том, что синоптики обещают украинцам снежные праздники, также они рассказали и о пике холодов.

Напомним, что ученые предсказали последствия климатической катастрофы для Европы.

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Видео: РБК-Украина