Синоптик предупредил украинцев о метелях и гололеде

В Киеве в среду, 12 декабря, температура воздуха в среднем составит 0 градусов
В Украине в среду, 12 декабря, в большинстве областей ожидается ухудшение погодных условий, а также осадки в виде дождей и мокрого снега с ветром. Об этом во вторник, 11 декабря, рассказала народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.
Отмечается, что некомфортную погоду будет определять циклон с юга.
Как сообщила синоптик, выпадет снег и мокрый снег, в южных и восточных регионах страны преимущественно вместе с дождем.
Карта погоды (Фото: facebook.com/tala.didenko)
Местами прогнозируется налипание мокрого снега, гололед, метели и гололедица.
Иллюстративное изображение (Фото: pixabay.com)
В среднем температура воздуха составит около 0 градусов, а в западных областях в ночное время от -1 до -4 градусов.
Карта погоды (Фото: facebook.com/tala.didenko)
В Киеве в среду будет идти мокрый снег. Также ожидаются метели и гололедица. Столбик термометров покажет около 0 градусов.
Скриншот: facebook.com/tala.didenko
Как сообщалось ранее, в ближайшие дни в Украине ожидается осложнение погодных условий.
Также мы писали о том, что синоптики обещают украинцам снежные праздники, также они рассказали и о пике холодов.
Напомним, что ученые предсказали последствия климатической катастрофы для Европы.
Видео: РБК-Украина