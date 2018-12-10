Украинцев предупредили о существенном ухудшении погоды и штормовом ветре

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В Киеве 12 и 13 декабря ожидается мокрый снег, порывистый ветер и гололед

В Украине из-за циклона в ближайшие дни синоптическая ситуация существенно осложнится. В большинстве регионов ожидаются дожди с мокрым снегом, усиление северо-западного ветра до штормового. Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Во вторник, 11 декабря, из-за циклона южного происхождения в Украине в южной части, особенно на юго-востоке - Приазовье - и до конца суток также на востоке и в большинстве центральных областей (кроме Винноцкой области) синоптическая ситуация существенно осложнится.

Карта погоды (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Будут дожди, местами с мокрым снегом, возможны также сильные осадки, усиление северо-западного ветра до штормового, на море будет штормить.

Кроме того, на дорогах ожидается гололедица.

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

На остальной территории Украины - влажный туманный воздух без существенных осадков.

Температура воздуха будет колебаться около нуля, на юге +2 +5 градусов, в Крыму до +7 градусов.

В среду, 12 декабря, циклон охватит непогодой большинство территории Украины, кроме западных регионов.

Карта погоды (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве во вторник существенные осадки маловероятны. Во вторник и среду погода усложнится - будет мокрый снег, порывистый ветер и гололед. Температура воздуха ночью до -1 градуса, днем ​​0... +1 градус.

Также синоптик отметила, что похолодание, которое немного подсушит дороги и воздух, придет в Украину ориентировочно в субботу, 15 декабря.

Скриншот: facebook.com/tala.didenko

Ранее мы сообщали, что в ближайшие дни в Украине ожидается осложнение погодных условий.

Также мы писали о том, что синоптики рассказали украинцам о погоде на снежные праздники и о пике холодов.

Напомним, что ученые предсказали последствия климатической катастрофы для Европы.

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Видео: РБК-Украина