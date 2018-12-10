Украинцев предупредили о существенном ухудшении погоды и штормовом ветре

В Киеве 12 и 13 декабря ожидается мокрый снег, порывистый ветер и гололед
В Украине из-за циклона в ближайшие дни синоптическая ситуация существенно осложнится. В большинстве регионов ожидаются дожди с мокрым снегом, усиление северо-западного ветра до штормового. Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.
Во вторник, 11 декабря, из-за циклона южного происхождения в Украине в южной части, особенно на юго-востоке - Приазовье - и до конца суток также на востоке и в большинстве центральных областей (кроме Винноцкой области) синоптическая ситуация существенно осложнится.
Карта погоды (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Будут дожди, местами с мокрым снегом, возможны также сильные осадки, усиление северо-западного ветра до штормового, на море будет штормить.
Кроме того, на дорогах ожидается гололедица.
Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
На остальной территории Украины - влажный туманный воздух без существенных осадков.
Температура воздуха будет колебаться около нуля, на юге +2 +5 градусов, в Крыму до +7 градусов.
В среду, 12 декабря, циклон охватит непогодой большинство территории Украины, кроме западных регионов.
Карта погоды (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
В Киеве во вторник существенные осадки маловероятны. Во вторник и среду погода усложнится - будет мокрый снег, порывистый ветер и гололед. Температура воздуха ночью до -1 градуса, днем 0... +1 градус.
Также синоптик отметила, что похолодание, которое немного подсушит дороги и воздух, придет в Украину ориентировочно в субботу, 15 декабря.
Скриншот: facebook.com/tala.didenko
Ранее мы сообщали, что в ближайшие дни в Украине ожидается осложнение погодных условий.
Также мы писали о том, что синоптики рассказали украинцам о погоде на снежные праздники и о пике холодов.
Напомним, что ученые предсказали последствия климатической катастрофы для Европы.
Видео: РБК-Украина