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Українців попередили про суттєве погіршення погоди та штормовий вітер

STYLERЖиття    10.12.2018 - 11:46
Українців попередили про суттєве погіршення погоди та штормовий вітер
Ілюстративне зображення (Фото: uapress.info)

У Києві 12 і 13 грудня очікується мокрий сніг, поривчастий вітер та ожеледь

В Україні через циклон найближчими днями синоптична ситуація суттєво ускладниться. У більшості регіонів очікуються дощі з мокрим снігом, посилення північно-західного вітру до штормового. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

У вівторок, 11 грудня, через циклон південного походження в Україні в південній частині, особливо на південно-сході, Приазов'ї і до кінця доби також на сході та в більшості центральних областей (крім Винноцкой області) синоптична ситуація суттєво ускладниться.

Українців попередили про суттєве погіршення погоди та штормовий вітер

Карта погоди (скріншот: facebook.com/tala.didenko)

Будуть дощі, місцями з мокрим снігом, можливі сильні опади, посилення північно-західного вітру до штормового, на морі буде штормити.

Крім того, на дорогах очікується ожеледиця.

Українців попередили про суттєве погіршення погоди та штормовий вітерФото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

На решті території України - вологе туманне повітря без істотних опадів.

Температура повітря буде коливатися близько нуля, на півдні +2 +5 градусів, в Криму до +7 градусів.

У середу, 12 грудня, циклон охопить негодою більшість території України, крім західних регіонів.

Українців попередили про суттєве погіршення погоди та штормовий вітер

Карта погоди (скріншот: facebook.com/tala.didenko)

У Києві у вівторок суттєві опади малоймовірні. У вівторок і середу погода ускладниться - буде мокрий сніг, поривчастий вітер та ожеледь. Температура повітря вночі до -1 градуса, вдень 0... +1 градус.

Також синоптик зазначила, що похолодання, яке трохи подсушит дороги і повітря, прийде в Україну орієнтовно у суботу, 15 грудня.

Українців попередили про суттєве погіршення погоди та штормовий вітерУкраїнців попередили про суттєве погіршення погоди та штормовий вітер

Скріншот: facebook.com/tala.didenko

Раніше ми повідомляли, що у найближчі дні в Україні очікується ускладнення погодних умов.

Також ми писали про те, що синоптики розповіли українцям про погоду на снігові свята і про піку холодів.

Нагадаємо, що вчені передбачили наслідки кліматичної катастрофи для Європи.

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