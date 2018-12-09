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Дождь, снег и гололедица: синоптик дала прогноз на начало недели

STYLERЖизнь    09.12.2018 - 12:11
Дождь, снег и гололедица: синоптик дала прогноз на начало недели
Фото: (pixabay.com)

В Украине ожидается ухудшение погодных условий

В ближайшие дни в Украине ожидается осложнение погодных условий. 9 декабря в большинстве областей ожидается выпадение осадков виде снега и дождя. С начала рабочей недели небо над Украиной прояснится, но 12 декабря циклон принесет очередное осложнение погоды. Об этом рассказала народный синоптик Украины Наталья Диденко в своем Facebook.

Синоптик прогнозирует выпадение дождя и снега во второй половине дня в воскресенье, 9 декабря.

"Снег и дождь сегодня, 9 декабря, в Украине. Но есть и солнечные просветления. На картинке — реальная утренняя погода. Снег — розовое, дождь — синее. Из Киева скоро влажная воздушная масса сдвинется и пойдет восточнее. В западные области пододвигается очередная порция осадков с запада", — пишет синоптик.

Дождь, снег и гололедица: синоптик дала прогноз на начало недели

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

Также Диденко уточнила прогноз на начало недели. По данным синоптика, 10 декабря осадки ожидаются только в Левобережной Украине и западных областях.

"В понедельник осадки наиболее вероятные на Левобережье и в западной части Украины. Полоса от Киевской до Одесской области побудет сухой завтра. Температура воздуха особо не изменится, практически все время оттепель, с небольшими колебаниями. В Киеве понедельник даст передохнуть от мокрого снега или дождя — без осадков. Днем около нуля", — добавила синоптик.

Дождь, снег и гололедица: синоптик дала прогноз на начало недели

Фото: (pixabay.com)

Сообщается также, что ухудшение погодных условий в центральных областях ожидается только с 12 декабря. При этом сильные морозы "вернуться" в Украину 15 декабря.

"10-11 декабря в Киеве все то же, 12 декабря циклон принесет очередное осложнение погоды. Похолодание ожидается 15 декабря. О гололедице не забывайте, чтобы она сама о себе не напомнила каким акселем или ритбергером", — подытожила Диденко.

Дождь, снег и гололедица: синоптик дала прогноз на начало недели

Скриншот поста аккаунта facebook.com/tala.didenko

Напомним, что ранее мы давали прогноз на 9 декабря.

Ранее украинцам рассказали о погоде на снежные праздники и пике холодов.

Видео: РБК-Украина

Синоптики предупредили о гололедице на дорогах Киева Погода на сегодня: в Украине дожди со снегом, температура до +11
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