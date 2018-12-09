Дощ, сніг та ожеледиця: синоптик дала прогноз на початок тижня

Фото: (pixabay.com)

В Україні очікується погіршення погодних умов

У найближчі дні в Україні очікується ускладнення погодних умов. 9 грудня у більшості областей очікується випадання опадів вигляді снігу і дощу. З початку робочого тижня небо над Україною проясниться, але 12 грудня циклон принесе чергове ускладнення погоди. Про це розповіла народний синоптик України Наталка Діденко у своєму Facebook.

Синоптик прогнозує випадання дощу і снігу в другій половині дня в неділю, 9 грудня.

"Сніг та дощ сьогодні, 9 грудня, в Україні. Але є і сонячні просвітлення. На картинці — реальна ранкова погода. Сніг — рожеве, дощ — синє. З Києва скоро волога повітряна маса зрушиться і піде на схід. У західні області підсувається чергова порція опадів із заходу", — пише синоптик.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

Також Діденко уточнила прогноз на початок тижня. За даними синоптика, 10 грудня опади очікуються тільки в Лівобережній Україні і західних областях.

"У понеділок опади найбільш вірогідні на Лівобережжі та в західній частині України. Смуга від Київської до Одеської області побуде сухою завтра. Температура повітря особливо не зміниться, практично весь час відлига, з невеликими коливаннями. У Києві понеділок дасть перепочити від мокрого снігу або дощу — без опадів. Вдень близько нуля", — додала синоптик.

Фото: (pixabay.com)

Повідомляється також, що погіршення погодних умов у центральних областях очікується тільки з 12 грудня. При цьому сильні морози "повернутися" в Україну 15 грудня.

"10-11 грудня в Києві все те ж, 12 грудня циклон принесе чергове ускладнення погоди. Похолодання очікується 15 грудня. Про ожеледицю не забувайте, щоб вона сама про себе не нагадала яким акселем або рітбергером", — підсумувала Діденко.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що раніше ми давали прогноз на 9 грудня.

Раніше українцям розповіли про погоду на снігові свята і пік холодів.

Відео: РБК-Україна