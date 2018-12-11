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Синоптик попередив українців про хуртовини та ожеледицю

STYLERЖиття    11.12.2018 - 12:04
Синоптик попередив українців про хуртовини та ожеледицю
Фото: сніг (Pixabey)

У Києві в середу, 12 грудня, температура повітря в середньому становитиме 0 градусів

В Україні у середу, 12 грудня, в більшості областей очікується погіршення погодних умов, а також опади у вигляді дощів та мокрого снігу з вітром. Про це у вівторок, 11 грудня, розповіла народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Зазначається, що некомфортну погоду визначатиме циклон із півдня.

Як повідомила синоптик, випаде сніг та мокрий сніг, у південних і східних регіонах країни переважно разом із дощем.

Синоптик попередив українців про хуртовини та ожеледицю

Карта погоди (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Місцями прогнозується налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини та ожеледиця.

Синоптик попередив українців про хуртовини та ожеледицюСиноптик попередив українців про хуртовини та ожеледицюІлюстративне зображення (Фото: pixabay.com)

В середньому температура повітря становитиме близько 0 градусів, а у західних областях вночі від -1 до -4 градусів.

Синоптик попередив українців про хуртовини та ожеледицю

Карта погоди (Фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві у середу йтиме мокрий сніг. Також очікуються хуртовини та ожеледиця. Стовпчик термометрів покаже близько 0 градусів.

Синоптик попередив українців про хуртовини та ожеледицюСиноптик попередив українців про хуртовини та ожеледицю

Скріншот: facebook.com/tala.didenko

Як повідомлялося раніше, у найближчі дні в Україні очікується ускладнення погодних умов.

Також ми писали про те, що синоптики обіцяють українцям снігові свята, також вони розповіли і про піку холодів.

Нагадаємо, що науковці передбачили наслідки кліматичної катастрофи для Європи.

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Відео: РБК-Україна

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