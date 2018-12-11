Синоптик попередив українців про хуртовини та ожеледицю

У Києві в середу, 12 грудня, температура повітря в середньому становитиме 0 градусів
В Україні у середу, 12 грудня, в більшості областей очікується погіршення погодних умов, а також опади у вигляді дощів та мокрого снігу з вітром. Про це у вівторок, 11 грудня, розповіла народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Зазначається, що некомфортну погоду визначатиме циклон із півдня.
Як повідомила синоптик, випаде сніг та мокрий сніг, у південних і східних регіонах країни переважно разом із дощем.
Карта погоди (Фото: facebook.com/tala.didenko)
Місцями прогнозується налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини та ожеледиця.
Ілюстративне зображення (Фото: pixabay.com)
В середньому температура повітря становитиме близько 0 градусів, а у західних областях вночі від -1 до -4 градусів.
Карта погоди (Фото: facebook.com/tala.didenko)
У Києві у середу йтиме мокрий сніг. Також очікуються хуртовини та ожеледиця. Стовпчик термометрів покаже близько 0 градусів.
Скріншот: facebook.com/tala.didenko
Як повідомлялося раніше, у найближчі дні в Україні очікується ускладнення погодних умов.
Також ми писали про те, що синоптики обіцяють українцям снігові свята, також вони розповіли і про піку холодів.
Нагадаємо, що науковці передбачили наслідки кліматичної катастрофи для Європи.
Відео: РБК-Україна