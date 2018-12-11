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Коли чекати морозів у грудні: прогноз синоптика

STYLERЖиття    11.12.2018 - 18:02
Коли чекати морозів у грудні: прогноз синоптика
Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

Стало відомо, яку область циклон обійде стороною

Народний синоптик Наталка Діденко попередила українців про суттєве погіршення погодних умов у найближчі кілька днів. Про це синоптик написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Наталка Діденко зазначила, що на Україну насувається потужний циклон, який принесе з собою багато снігу, хуртовини в більшості областей країни. Вона нагадала українцям, що крім погодних циклонів, до нас наближається свято Святого Миколая.

"Ми надуваємо синоптичні щоки, думаємо, що це циклон до нас йде, сніг, хуртовина, всілякі ожеледиці. А насправді Микола вже махає своїми великими кроками. Тому прийде собі за графіком, а щоб ми підготувалися, циклон послав перед собою. Подивіться, який красень", - написала Діденко і опублікувала карту погоди.

Коли чекати морозів у грудні: прогноз синоптика

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Вона повідомила, що в середу, 12 грудня очікуються хуртовини у всіх областях України, і попередила, що через тиждень в Україні вдарять морози.

"Завтра насипле практично усім сніг та хуртовин. Деталі - у подальших прогнозах. До речі, якраз на Миколая вже не буде цих "близько нуля", а прийде морозець", - повідомила Наталка Діденко.

В коментарях вона зазначила, що сніговий циклон обійде стороною Львівську область.

Коли чекати морозів у грудні: прогноз синоптика

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що за прогнозом народного синоптика, в Україні 12 грудня очікуються опади у вигляді мокрого снігу і дощу.

А також ми розповідали про те, що синоптики попередили про ожеледицю та посилення вітру до 15-20 м/с.

Відео: РБК-Україна

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