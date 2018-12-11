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Зима повертається: синоптики дали прогноз погоди на 12 грудня

STYLERЖиття    11.12.2018 - 20:44
Зима повертається: синоптики дали прогноз погоди на 12 грудня
Фото: Погода (facebook.com/Odessavfoto)

У більшості областей України очікується пониження температури повітря

У середу, 12 грудня в багатьох областях України очікується мокрий сніг, сніг з дощем і невелике зниження температури повітря. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, на сході країни пройдуть дощі і мокрий сніг з дощем. У Дніпро і Полтаві очікується сніг і завірюха. Температура повітря в регіоні вдень буде коливатися від -1 до +3 градусів. Вночі очікується невеликий мороз, -1 -2 градуси.

У південних областях також пройдуть опади. В Одесі, Миколаєві і Херсоні можливий мокрий сніг, посилення вітру до 12м/с. Денна температура повітря від +1 до +4 градусів, вночі від 0 до -1 градуса.

У Криму пройде мокрий сніг та сильний дощ. Вдень +3 +5 градусів, вночі від 1 градуса тепла до 1 градуса морозу.

На заході країни буде хмарно і без опадів. Денна температура у всіх областях не перевищить +1 градуса. Вночі очікується мороз, від -1 до -4 градусів. Сніг очікується лише у Вінницькій та Житомирській областях.

В центральній частині України буде йти сніг, місцями мокрий сніг з дощем. Денна температура повітря буде коливатися від +1 до -1 градуса, вночі від 0 до -1 градуса.

У столиці 12 грудня очікується мокрий сніг, посилення вітру до 12 м/с. Вдень очікується не більше 1 градуса тепла, вночі від 0 до -1 градуса.

Зима повертається: синоптики дали прогноз погоди на 12 грудня

Карта погоди (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик розповіла, коли чекати повернення морозів в Україну.

А також писали про те, що синоптик попередив українців про завірюхи і ожеледі.

Відео: РБК-Україна

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