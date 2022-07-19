Знаки Зодиака, жизнь которых резко изменится уже завтра: топ везунчиков

Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 расскажет о трех знаках Зодиака, жизнь которых может круто измениться уже завтра. Неожиданная встреча, новая работа, заработок, на который не рассчитывали - это то, к чему вы должны быть готовы.

Близнецы

Астролог считает, что у вас может появиться новый канал заработка. Это обеспечит хорошую финансовую подушку для реализации задуманного. На этой неделе вы целиком будете заняты материальными вопросами. А вот кредиты лучше не оформлять, можете столкнуться с проблемами и проверками.

Дева

Девы, которые сейчас в поиске работы, найдут работу в большой компании. У работающих Дев будет очень много онлайн конференций, поэтому стоит следить за интернет-обеспечением. Продумайте все заранее, чтобы в случае сбоя, вы смогли в очень кратчайшие сроки решить проблему.

Рыбы

Представители Рыб могут неожиданно встретить близких друзей, с которыми давно не виделись. В бизнесе все будет на высшем уровне. Переговоры будут проходить по вашему сценарию, и вы сможете заключить сделку на ваших условиях с огромной выгодой для вас.