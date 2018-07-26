Знаменитый американский боец отказался ехать в Россию

Фото: Деррик Льюис (facebook.com/Derrick-The-Black-Beast-Lewis)

Американец ответил отказом на вызов россиянина

Американский боец смешанного стиля Деррик Льюис отказался ехать в Россию, чтобы сразиться с бойцом MMA Александром Волковым. Об этом он сказал в ответ на вызов россиянина в социальной сети Twitter.

"Похоже, единственный способ получить бой на UFC в Москве, так это вызвать Деррика Льюиса. Что скажешь, Деррик?" - написал Волков.

"Черный парень в Москве? На**р это. Лучше в США давай", — отметил Льюис.

Волков написал, что Россия международная страна и попросил Деррика не быть расистом.

Скриншот поста (twitter.com/AlexDragoVolkov)

Напомним, Усик рассказал детали о бое с Гассиевым.

Украинец признался в интервью YouTube-каналу "Большой куш", что был потрясен ударом Мурата Гассиева в четвертом раунде финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

"Сильно ли бьет Мурат? Не знаю. Он хороший жесткий парень, конечно. Я один раз пропустил в четвертом раунде, когда провтыкал. В самом конце раунда. Было такое – включился/выключился. И у меня такая мысль была – "О, ничего себе! Держу!". Но, думаю, повторять не надо. Да, Мурат хорошо бьет, но не так, чтобы аж по-сумасшедшему", – сказал Усик.

Кстати, после победы на Гассиевым Усику хотели присвоить звание Героя Украины.

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