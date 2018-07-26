Знаменитий американський боєць відмовився їхати в Росію

Фото: Деррік Льюїс (facebook.com/Derrick-The-Black-Beast-Lewis)

Американець відповів відмовою на виклик росіянина

Американський боєць змішаного стилю Деррік Льюїс відмовився їхати в Росію, щоб битися з бійцем MMA Олександром Волковим. Про це він сказав у відповідь на виклик росіянина в соціальній мережі Twitter.

"Схоже, єдиний спосіб отримати бій на UFC в Москві, так це викликати Дерріка Льюїса. Що скажеш, Деррік?" - написав Волков.

"Чорний хлопець в Москві? На**р це. Краще в США давай", - зазначив Льюїс.

Волков написав, що Росія міжнародна країна і попросив Дерріка не бути расистом.

Скріншот поста (twitter.com/AlexDragoVolkov)

Нагадаємо, Усик розповів деталі про бій з Гассієвим.

Українець зізнався в інтерв'ю YouTube-каналу "Великий куш", що був вражений ударом Мурата Гассіева в четвертому раунді фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

"Чи сильно б'є Мурат? Не знаю. Він хороший жорсткий хлопець, звичайно. Я один раз пропустив в четвертому раунді, коли провтикав. У самому кінці раунду. Було таке - включився / вимкнувся. І у мене така думка була - "О, нічого собі! Тримаю!". Але, думаю, повторювати не треба. Так, Мурат добре б'є, але не так, щоб аж по-божевільному", - сказав Усик.

До речі, після перемоги на Гассієвим Усіиу хотіли присвоїти звання Героя України.

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