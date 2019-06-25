Знаменитый скрипач снял видео в поддержку полуразрушенных замков Украины

Святослав Кондратив (фото: пресс-служба)

Святослав Кондратив снял потрясающее видео в Тернопольской области

Скрипач Святослав Кондратив презентовал новую композицию "Эхо" и музыкальное видео к ней. Его авторский проект #СвітОчимаСкрипаля известный музыкальными видео, которые маэстро снимает в различных уголках мира на свои композиции.

На этот раз съемки клипа проходили в живописных местах Тернопольской области. Среди главных локаций - загадочный и мистический Червоногородский замок, самый высокий в Украине Джуринский водопад и уникальные виды Днестровского каньона. Именно этим видео музыкант хочет привлечь внимание к украинским замкам, которые, к сожалению, находятся в полуразрушенном состоянии, но являются одними из самых привлекательных туристических объектов нашей страны.

Святослав Кондратив (фото: пресс-служба)

"Я объездил много стран по всему миру, бывал на разных континентах, но этим видео хочу показать замечательные живописные места в Украине, их очень много, и они, к сожалению, малоизвестны. Но поверьте, находясь там, ты получаешь не меньше вдохновения и удовольствия, чем где-либо в мире. Композиция, которая звучит в видео войдет в концептуально новый альбом, в поддержку которого осенью мы отправимся в очередной тур по Украине. Поэтому готовясь к следующему концертному сезону, я решил немного поэкспериментировать и еще больше приблизить скрипку к звучанию современных битов и ритмов. Но главной, конечно же, всегда остается мелодия. Ведь скрипка, как и голос, цепляет слушателя своей лирикой", - рассказывает Кондратив.

Sviatoslav Kondrativ - Echo

Пользователи оценили новое творение Святослава.

Музыка для души! Спасибо огромное!

Прекрасно!

Як завжди - бомбезно! Люблю і дякую!

Велике спасибі. Повернули до життя. Як ковток свіжого повітря в цю дику спеку.

Скриншот

Напомним, недавно звезда сериала “Школа" выпустила первую украиноязычную песню.