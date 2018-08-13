Зверская жара: синоптики дали прогноз погоды на вторник

Фото: Жара (Getty Images)

Лишь в одной области возможна гроза

Во вторник, 14 августа по всей территории Украины установится жаркая и сухая погода. В некоторых регионах температура воздуха достигнет +35 градусов. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

На востоке страны ожидается сухая и солнечная погода. Температура воздуха в Луганской и Полтавской областях +31 +33 градуса. В Днепре до +30 градусов. В Донецкой области +29 +31 градус. В Харькове +30 +32 градуса. Ночная температура в регионе от +14 до +18 градусов.

На севере страны без осадков, солнечно. Дневная температура составит +29 +31 градус. Ночная от +16 до +18 градусов.

На юге будет очень жарко, облачно с прояснениями. В Одессе +31 +33 градуса, в Херсоне +32 +34, в Николаеве +33 +35 градусов. Ночная температура воздуха также будет высокой +18 +21 градус.

В западных регионах будет солнечно и сухо. Синоптики прогнозируют небольшую грозу только во Львовской области. В Ужгороде днем до +33 градусов. В Ивано-Франковске, Хмельницком, Львове, Тернополе, Львове и Луцке воздух прогреется до +30 +32 градусов. В Ровно до +33 градусов. В Черновцах +29 +31 градус. Ночью температура будет колебаться от +16 до 20 градусов.

В центральной части страны солнечно и без осадков. Температура воздуха днем от +31 до +33 градусов. Ночью от +16 до +18 градусов.

В столице 14 августа облачно с прояснениями. Дневная температура воздуха составит +30 +32 градуса. Ночью будет немного прохладнее от +17 до 19 градусов.

Прогноз погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, ранее свой прогноз погоды дала народный синоптик Наталка Диденко.

А также мы сообщали о том, когда в Украине спадет жара.

Видео: РБК-Украина