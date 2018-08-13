Звіряча спека: синоптики дали прогноз погоди на вівторок

Фото: Спека (Getty Images)

Лише в одній області можлива гроза

У вівторок, 14 серпня по всій території України встановиться спекотна і суха погода. У деяких регіонах температура повітря досягне +35 градусів. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

На сході країни очікується суха і сонячна погода. Температура повітря в Луганській і Полтавській областях +31 +33 градуси. У Дніпрі до +30 градусів. У Донецькій області +29 +31 градус. У Харкові +30 +32 градуси. Нічна температура від +14 до +18 градусів.

На півночі країни без опадів, сонячно. Денна температура становитиме +29 +31 градус. Нічна від +16 до +18 градусів.

На півдні буде дуже жарко, хмарно з проясненнями. В Одесі +31 +33 градуси, у Херсоні +32 +34, у Миколаєві +33 +35 градусів. Нічна температура повітря буде високою +18 +21 градус.

У західних регіонах буде сонячно та сухо. Синоптики прогнозують невелику грозу тільки у Львівській області. В Ужгороді вдень до +33 градусів. В Івано-Франківську, Хмельницькому, Львові, Тернополі, Львові та Луцьку повітря прогріється до +30 +32 градусів. У Рівному до +33 градусів. У Чернівцях +29 +31 градус. Вночі температура коливатиметься від +16 до + 20 градусів.

В центральній частині країни сонячно і без опадів. Температура повітря вдень від +31 до +33 градусів. Вночі від +16 до +18 градусів.

У столиці 14 серпня хмарно з проясненнями. Денна температура повітря становитиме +30 +32 градуси. Уночі буде трохи прохолодніше від +17 до + 19 градусів.

Прогноз погоди (meteo.gov.ua)

До речі, раніше свій прогноз погоди дала народний синоптик Наталка Діденко.

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Відео: РБК-Україна