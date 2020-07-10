Звезды X-Фактора сняли забавный клип про фаната, который остался без концертов

Участники шоу Х-Фактор GannaBaby, которые играют ироничный электронный инди-поп о любви и социальных проблемах, адресованный всем украинцам, обнародовали новое видео на песню с красноречивым названием "Класні Лосіни".

И видео, и трек призваны поднять настроение фанов, которые из-за карантина не могут ходить на привычные концерты и ездить на музыкальные фестивали.

На "Класні Лосіни" музыкантов вдохновили их поклонники. Во время выступления группы на фестивале "Файне Місто" один из фанов начал громко скандировать "Класні Лосіни" (именно такие были у вокалистки группы Ганны). Не прошло и пары минут, как фразу уже кричала вся толпа. Именно такие скандирования можно услышать и в официальной записи песни.

GannaBaby - Класні Лосіни

Над сценарием клипа работали сами GannaBaby. Более того - музыканты сыграли в видео сразу несколько ролей, в том числе вокалистка Ганна закосплеила самого Слэша из группы Guns'n'Roses. За операторским штурвалом клипа стоял Назар Мануляк, профи, известный по роликам для KAZKA, Shanti People, Yuko.

Ранее мы писали, что французский певец посвятил песню Герою Украины, которого убили террористы на Донбассе.

Также недавно группа "Друга Ріка" представила необычный концерт.