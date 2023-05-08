Звичайний хлопець з Херсону. Макс Барських розповів, як переживає війну

"Ця війна дуже вплинула на мене, мабуть, як і на кожного з вас. Вона принесла багато болю та страждань, але разом з тим зробила нас сильнішими. Своє нове шоу я присвятив розповіді звичайного хлопця з Херсону, у життя якого втрутилася війна", - розповів Макс.

Він поділив цю розповідь на три частини: "Минуле", "Теперішнє" і "Майбутнє".

Атмосфера на концертах Макса в Польщі (фото: instagram.com/max_barskih)

У першому блоці він співає пісні, що зробили його популярним і "з якими в людей асоціюються найкращі спогади".

Далі йде частина його "музичного щоденника війни", який Барських почав писати від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

А в третьому блоці артист знайомить поціновувачів якісної поп-музики з абсолютно новими композиціями, які увійдуть до його нового альбому трішки згодом.

"Я щиро вдячний кожному українцю, який знаходить в собі сили приходити на концерти й дарувати незабутні емоції, полякам за неймовірну підтримку наших співвітчизників і внесок у нашу спільну перемогу. Кожен ваш квиток - це донат на ЗСУ. Разом до перемоги!" - написав Барських.

Додамо, що нині після кожного свого шоу артист зустрічається з українцями, які були вимушені покинути свої домівки та опинилися за кордоном.