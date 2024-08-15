5 цікавих фактів про ведмедів, які вас здивують

Ведмеді - одні з найбільших хижаків на Землі. Дослідники все ще продовжують вивчати Їх поведінку й особливості.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список із 5 фактів про ведмедів, які здатні вас вразити і здивувати.

Вони можуть використовувати інструменти

Не дивлячись на свої величезні розміри, ведмеді насправді досить розумні. Експерти оцінюють їх інтелект на рівні більшості людиноподібних мавп, а деякі навіть кажуть, що ведмеді настільки ж розумні, як трирічні діти.

Існують деякі докази, що підтверджують той факт, що ведмеді досить кмітливі та насправді можуть бути розумнішими, ніж ми думали раніше. У 2012 році був помічений аляскинський бурий ведмідь, який використовував камінь для чищення і чухання себе.

Ця знахідка ставить ведмедів у групу тварин, які використовують інструменти, поряд зі слонами, дельфінами, воронами та китами - усі ці тварини відомі своєю розумністю.

Сплячка

Найбільшою загадкою, пов'язаною з ведмедями, завжди була їхня здатність впадати в сплячку. Довгий час усе, що ми знали про цей процес, не відповідало дійсності.

Вчені не могли пояснити, як величезна тварина могла набити себе їжею, а потім призупинити свої життєві функції на строк до п'яти місяців. Багато дрібних ссавців (наприклад, бабаки та кажани) мають цю здатність, але ведмідь здається занадто великим для цього.

У 2011 році наука нарешті почала розкривати цю загадку, спостерігаючи за п'ятьма ведмедями, які впадають у сплячку в контрольованому середовищі. До цього моменту вважалося, що ведмеді зберігають енергію переважно шляхом зниження температури тіла. Це виявилося неправдою, оскільки вона знизилася лише на 6 градусів.

Натомість ведмеді використовують інші хитрощі. Їх дихання сповільнюється до одного або двох вдихів на хвилину, а серце б'ється лише чотири рази на хвилину, синхронізуючи удари з диханням. Тіло ведмедя також переходить у спеціальний режим за кілька тижнів до і після сплячки, що дозволяє підтримувати певний рівень активності, але знижує метаболізм. Під час сплячки метаболізм ведмедя зменшується до 25 відсотків від звичайного.

Вік

Більшість ведмедів зазвичай живуть до 30 років у неволі та трохи менше в дикій природі. Проте існують винятки. Найстарішим диким ведмедем вважається самка чорного ведмедя з Міннесоти, яка прожила 36 років. А взагалі найстаріший зареєстрований ведмідь - це грецький ведмідь, на ім'я Андреас, який дожив до 50 років у заповіднику дикої природи Німфайо.

Вік ведмедя можна визначити досить просто, оскільки коріння їхніх зубів утворює річні кільця, подібно до дерев. Після смерті ведмедя мікроскопічний аналіз ікла дозволяє точно визначити його вік.

Швидкість

Хоча ведмеді можуть здаватися великими та незграбними, вони насправді дуже швидкі. Бурі ведмеді та ведмеді гризлі можуть бігти зі швидкістю до 48 км/год, долаючи відстань до 400 метрів.

Якщо ведмідь бігає в менш швидкому темпі, так званому "перекочуючому" кроці, він може продовжувати бігти на відстань до 3,2 км, що дозволяє йому обігнати коня.

Максимальна швидкість ведмедя, 44 км/год, підтримується лише на короткій відстані близько 20 метрів.

Напади на людей

Ведмеді зазвичай не шукають конфлікту з людьми. Вони сприймають нас як галасливих, дивних істот і в більшості випадків намагаються уникати зустрічей. Якщо ведмідь наближається до вас, швидше за все, він просто хоче, щоб ви відійшли. Ведмеді використовують різні методи, щоб попросити людину піти - від спокійного спостереження до "фальшивих" атак. Важливо розпізнати, ведмідь намагається вас прогнати або сприймає вас як загрозу.

Проте якщо ведмідь відчуває загрозу або голод, ситуація може стати небезпечною. Справжні напади трапляються рідко, але це можливо. За останні 100 років американські чорні ведмеді вбили щонайменше 63 особи.