5 интересных фактов о медведях, которые вас удивят

Медведи - одни из самых больших хищников на Земле. Исследователи все еще продолжают изучать их поведение и особенности.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список из 5 фактов о медведях, которые способны вас поразить и удивить.

Они могут использовать инструменты

Несмотря на свои огромные размеры, медведи действительно достаточно умны. Эксперты оценивают их интеллект на уровне большинства человекообразных обезьян, а некоторые даже говорят, что медведи столь же умны, как трехлетние дети.

Существуют некоторые доказательства, подтверждающие тот факт, что медведи достаточно сообразительны и действительно могут быть умнее, чем мы думали раньше. В 2012 году был замечен аляскинский бурый медведь, использовавший камень для чистки и почесывания себя.

Эта находка ставит медведей в группу животных, использующих инструменты, наряду со слонами, дельфинами, воронами и китами - все эти животные известны своей разумностью.

Спячка

Самой большой загадкой, связанной с медведями, всегда была их способность впадать в спячку. Долгое время все, что мы знали об этом процессе, не соответствовало действительности.

Ученые не могли объяснить, как огромное животное могло набить себя едой, а затем приостановить свои жизненные функции сроком до пяти месяцев. Многие мелкие млекопитающие (например, сурки и летучие мыши) обладают этой способностью, но медведь кажется слишком большим для этого.

В 2011 году наука наконец-то начала раскрывать эту загадку, наблюдая за пятью медведями, которые впадают в спячку в контролируемой среде. До этого момента считалось, что медведи сохраняют энергию преимущественно путем понижения температуры тела. Это оказалось неправдой, поскольку она снизилась всего на 6 градусов.

Зато медведи используют другие уловки. Их дыхание замедляется до одного или двух вдохов в минуту, а сердце бьется всего четыре раза в минуту, синхронизируя удары с дыханием. Тело медведя также переходит в специальный режим за несколько недель до и после спячки, что позволяет поддерживать определенный уровень активности, но снижает метаболизм. Во время спячки метаболизм медведя уменьшается до 25 процентов обычного.

Возраст

Большинство медведей обычно живут до 30 лет в неволе и поменьше в дикой природе. Однако существуют исключения. Самым старым диким медведем считается самка черного медведя из Миннесоты, прожившая 36 лет. А вообще самый старый зарегистрированный медведь - это греческий медведь, по имени Андреас, доживший до 50 лет в заповеднике дикой природы Нимфайо.

Возраст медведя можно определить достаточно просто, поскольку корни их зубов образуют годовые кольца, подобно деревьям. После смерти медведя микроскопический анализ клыка позволяет точно определить его возраст.

Скорость

Хотя медведи могут казаться большими и неуклюжими, они действительно очень быстры. Бурые медведи и медведи гризли могут бежать со скоростью до 48 км/ч, преодолевая расстояние до 400 метров.

Если медведь бегает в менее быстром темпе, так называемом "перекатывающем" шаге, он может продолжать бежать на расстояние до 3,2 км, что позволяет ему обогнать лошадь.

Максимальная скорость медведя, 44 км/ч, поддерживается только на коротком расстоянии около 20 метров.

Нападения на людей

Медведи обычно не ищут конфликта с людьми. Они воспринимают нас как шумных, странных существ и в большинстве случаев пытаются избегать встреч. Если медведь приближается к вам, скорее всего он просто хочет, чтобы вы отошли. Медведи используют разные методы, чтобы попросить человека уйти - от спокойного наблюдения до "фальшивых" атак. Важно распознать, медведь пытается вас прогнать или воспринимает как угрозу.

Однако если медведь испытывает угрозу или голод, ситуация может оказаться опасной. Настоящие приступы случаются редко, но это возможно. За последние 100 лет американские черные медведи убили по меньшей мере 63 человека.