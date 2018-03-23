"Бэби-бум": мариупольский зоопарк привыкает жить на новом месте (видео)

Зоопарк два года назад вывезли из поселка Сартана, что на линии фронта

В Мариупольском зоопарке начался "бэби-бум". В зверинце, который два года назад вывезли из поселка Сартана в зоне боевых действий, появилось пополнение. Об этом передает "Сегодня".

Теперь работники пытались выходить животных, которые постоянно попадали под обстрелы. Впервые за последнее время в зоопарке пополнение. Здесь появились медвежонок и верблюжонок.

Пополнение сразу в двух семьях – медведей и верблюдов. Медвежонок по имени Балу родился в январе. Сейчас ест по шесть раз в день. В рационе пока только молоко.

Пополнение и в семье Джуни и Дуная – так зовут пару верблюдов. Малыша с первых дней забрали от родителей, так как самка отказалась его кормить. Теперь маленький двугорбый в надежных руках.

Летом ожидают нового пополнения – от тигров, львов и леопардов.

Уже два года вход в зоопарк в поселке Сартане в Донецкой области закрыт. В 2016 из-за постоянных обстрелов и отсутствия посетителей зверинец пришлось перевезти в Мариуполь.

"Перестали люди посещать, а животных чем-то кормить надо. И пошел упадок", – признается житель Сартаны Константин Пачаджи.

"Стреляли сильно. Звери боялись. Олени некоторые даже погибали. Они бились о эти клетки и погибали. А метров 300 от зоопарка падали снаряды", – рассказывает директор зоопарка Савелий Вашура.

Сейчас же животные - сыты и здоровы, и продолжают радоваться жизни.

Видео: Бэби-бум в мариупольском зоопарке (youtube.com/Сегодня)

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