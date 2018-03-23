"Бебі-бум": маріупольський зоопарк звикає жити на новому місці (відео)

Зоопарк два роки тому вивезли з селища Сартана, що на лінії фронту

У Маріупольському зоопарку почався "бебі-бум". У звіринці, який два роки тому вивезли з селища Сартана в зоні бойових дій, з'явилося поповнення. Про це передає "Сегодня".

Тепер працівники намагалися виходити тварин, які постійно потрапляли під обстріл. Вперше за останній час в зоопарку поповнення. Тут з'явилися ведмежа і верблюденя.

Поповнення відразу в двох сім'ях – ведмедів і верблюдів. Ведмежа на ім'я Балу народився в січні. Зараз їсть по шість разів на день. У раціоні поки тільки молоко.

Поповнення в сім'ї Джуні і Дунаю – так звуть пару верблюдів. Малюка з перших днів забрали від батьків, так як самка відмовилася його годувати. Тепер маленький двогорбий в надійних руках.

Влітку чекають нового поповнення – від тигрів, левів і леопардів.

Вже два роки вхід в зоопарк в селищі Погоди в Донецькій області закрито. У 2016 із-за постійних обстрілів і відсутності відвідувачів звіринець довелося перевезти в Маріуполь.

"люди Перестали відвідувати, а тварин годувати треба. І пішов занепад", – зізнається житель Сартани Костянтин Пачаджи.

"Стріляли сильно. Звірі боялись. Олені деякі навіть гинули. Вони билися про ці клітини і гинули. А метрів 300 від зоопарку падали снаряди", – розповідає директор зоопарку Савелій Вашура.

Нині ж тварини - ситі і здорові, і продовжують радіти життю.

Відео: Бебі-бум у маріупольському зоопарку youtube.com/Сегодня)

Нагадаємо, що в Харкові зоозахисники прихистили собак, у яких господиня померла.

Ці грайливі панди поліпшують настрій (відео: STYLER.rbc.ua)