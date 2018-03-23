Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Бебі-бум": маріупольський зоопарк звикає жити на новому місці (відео)

STYLERТварини        23.03.2018 - 20:41
Фото: Маріупольський зоопарк (zoomariupol.com.ua)
Фото: Маріупольський зоопарк (zoomariupol.com.ua)

Зоопарк два роки тому вивезли з селища Сартана, що на лінії фронту

У Маріупольському зоопарку почався "бебі-бум". У звіринці, який два роки тому вивезли з селища Сартана в зоні бойових дій, з'явилося поповнення. Про це передає "Сегодня".

Тепер працівники намагалися виходити тварин, які постійно потрапляли під обстріл. Вперше за останній час в зоопарку поповнення. Тут з'явилися ведмежа і верблюденя.

Поповнення відразу в двох сім'ях – ведмедів і верблюдів. Ведмежа на ім'я Балу народився в січні. Зараз їсть по шість разів на день. У раціоні поки тільки молоко.

Поповнення в сім'ї Джуні і Дунаю – так звуть пару верблюдів. Малюка з перших днів забрали від батьків, так як самка відмовилася його годувати. Тепер маленький двогорбий в надійних руках.

Влітку чекають нового поповнення – від тигрів, левів і леопардів.

Вже два роки вхід в зоопарк в селищі Погоди в Донецькій області закрито. У 2016 із-за постійних обстрілів і відсутності відвідувачів звіринець довелося перевезти в Маріуполь.

"люди Перестали відвідувати, а тварин годувати треба. І пішов занепад", – зізнається житель Сартани Костянтин Пачаджи.

"Стріляли сильно. Звірі боялись. Олені деякі навіть гинули. Вони билися про ці клітини і гинули. А метрів 300 від зоопарку падали снаряди", – розповідає директор зоопарку Савелій Вашура.

Нині ж тварини - ситі і здорові, і продовжують радіти життю.

Відео: Бебі-бум у маріупольському зоопарку youtube.com/Сегодня)

Нагадаємо, що в Харкові зоозахисники прихистили собак, у яких господиня померла.

Ці грайливі панди поліпшують настрій (відео: STYLER.rbc.ua)

"Безстрашно кинулася рятувати": мережу зворушила історія про хороброго собаку в Києві "Art to Help" на підтримку притулку для тварин "Бест Френдс"
Теги: зоопарк, Мариуполь, тварини
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top