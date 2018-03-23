"Бебі-бум": маріупольський зоопарк звикає жити на новому місці (відео)

Зоопарк два роки тому вивезли з селища Сартана, що на лінії фронту
У Маріупольському зоопарку почався "бебі-бум". У звіринці, який два роки тому вивезли з селища Сартана в зоні бойових дій, з'явилося поповнення. Про це передає "Сегодня".
Тепер працівники намагалися виходити тварин, які постійно потрапляли під обстріл. Вперше за останній час в зоопарку поповнення. Тут з'явилися ведмежа і верблюденя.
Поповнення відразу в двох сім'ях – ведмедів і верблюдів. Ведмежа на ім'я Балу народився в січні. Зараз їсть по шість разів на день. У раціоні поки тільки молоко.
Поповнення в сім'ї Джуні і Дунаю – так звуть пару верблюдів. Малюка з перших днів забрали від батьків, так як самка відмовилася його годувати. Тепер маленький двогорбий в надійних руках.
Влітку чекають нового поповнення – від тигрів, левів і леопардів.
Вже два роки вхід в зоопарк в селищі Погоди в Донецькій області закрито. У 2016 із-за постійних обстрілів і відсутності відвідувачів звіринець довелося перевезти в Маріуполь.
"люди Перестали відвідувати, а тварин годувати треба. І пішов занепад", – зізнається житель Сартани Костянтин Пачаджи.
"Стріляли сильно. Звірі боялись. Олені деякі навіть гинули. Вони билися про ці клітини і гинули. А метрів 300 від зоопарку падали снаряди", – розповідає директор зоопарку Савелій Вашура.
Нині ж тварини - ситі і здорові, і продовжують радіти життю.
Відео: Бебі-бум у маріупольському зоопарку youtube.com/Сегодня)
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