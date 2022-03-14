Черепаху ударной волной выбросило из квартиры во время обстрела дома на Оболони (фото)

14 марта россияне обстреляли жилой многоэтажный дом на Оболони в Киеве. В результате атаки один человек погиб и большое количество жителей столицы получили травмы.

Заметим, что от действий оккупантов страдают не только люди, но и животные. В частности, сегодня ударной волной из окна одной из квартир на улицу выбросило черепаху.