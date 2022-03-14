UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Черепаху ударной волной выбросило из квартиры во время обстрела дома на Оболони (фото)

Автор: Дмитрий Войналович

14 марта россияне обстреляли жилой многоэтажный дом на Оболони в Киеве. В результате атаки один человек погиб и большое количество жителей столицы получили травмы.

Заметим, что от действий оккупантов страдают не только люди, но и животные. В частности, сегодня ударной волной из окна одной из квартир на улицу выбросило черепаху.

Ее спас журналист. Слідство.Інфо Дмитрий Реплянчук, о чем написал в своем Facebook.

"Спас черепаху. Вылетела из окна квартиры во время обстрелов дома на Оболони. Черепаха, похоже, пролетела несколько десятков метров и упала за забором футбольного стадиона", - написал он.

Животное живое, но поранила лапку.

"Так и лежала себе на траве, глядя на разрушенный дом и надеясь увидеть хозяев", - добавил Дмитрий.

Журналист передал черепаху медикам Красного креста и обратился к подписчикам: если у вас есть знакомые из этого дома, поспрашивайте у них - может, найдется хозяин, который ее сейчас ищет.

Черепаху выбросило из окна многоэтажки ударной волной (фото: facebook.com/dima.replianchuk)

Ранее мы писали о том, чем заменить наполнитель для кошачьего туалета.

Также читайте, как продлить жизнь хлебу, чтобы он не черствел и не плесневел.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевдомашние животные