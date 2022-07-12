В Киеве дворник с метлой избил бездомных, которые обижали дворовых собак (видео)
В Киеве в одном из двориков произошли "разборки" между местными жителями и дворником с одной стороны, и их оппонентами, группой граждан без определенного места жительства - двоих мужчин и женщину. Причиной конфликта стало то, что последние обижали дворовых собак.
Соответствующее видео опубликовано на Telegram-канале "Киевский движ".
На кадрах видно, что дворник, вооружившись метлой, наотмашь метелит одного из бездомных, а две собаки рядом бегают вокруг поверженного живодера с лаем.
Молодой человек вместе с девушкой в это время настоятельно призывают знакомых бездомного поскорее покинуть их дворик, но те не торопятся ретироваться.
Чтобы поскорее убедить знакомых недруга собак все же уйти, к спору присоединился дворник со своей метлой, и стал наносить удары обоим - и мужчине, и женщине.
Потасовка происходила около парковки рядом с мусоркой во дворе жилых домов. На какой улице был "махач" - не уточняется. Также на кадрах не видно, что бездомные действительно били собак, но показана лишь реакция на инцидент дворника и местных жителей.
Видео: в Киеве дворник проучил компанию без определенного места жительства, которая обижала дворовых собак
Ранее сообщалось, что на Буковине 18-летний парень убил павлина ради забавы, и теперь живодеру грозит 8 лет тюрьмы.
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