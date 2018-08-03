Мадагаскарские лемуры оказались под угрозой вымирания: исследователи забили тревогу (фото)

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Из 111 известных видов лемуров 105 находятся под угрозой

Международная группа ученых, которая провела оценку количества лемуров, сообщила, что эти животные находятся под угрозой вымирания. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что из-за людей лемуры сталкиваются с разрушением их привычной среды обитания – тропических лесов. В ходе исследования ученые изучили последние данные о популяции лемуров, а также какие есть угрозы для их жизни и зоны проживания.

Защитник природы и специалист Рус Миттермейер из организации Global Wildlife Conservation рассказал, что существует большой риск вымирания уникальных лемуров Мадагаскара и "угроза всему биоразнообразию в целом".

Животные сталкиваются в первую очередь разрушением их среды обитания – тропических лесов из-за незаконной вырубки и добычи полезных ископаемых, а также подсечно-огневого земледелия. Оказалось, что среди приматов лемуры находятся в наибольшей опасности.

Фото: Лемур (by Russ Mittermeier/facebook.com/globalwildlife)

Ученые отметили, что из 111 известных видов лемуров 105 находятся под угрозой вымирания.

Исследователи уже начали осуществлять "план спасения лемуров", который предусматривает защиту среды обитания видов, которым больше всего угрожает опасность, и борьбу с бедностью с помощью эко-туризма, чтобы у местных жителей не было потребности охотиться на животных.

Профессор Швицер отметил, что об этом важно сообщать людям.

Скриншот поста (facebook.com/globalwildlife)

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