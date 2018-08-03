Мадагаскарські лемури опинилися під загрозою вимирання: дослідники забили тривогу (фото)

STYLER Тварини 03.08.2018 - 17:04
Фото: pixabay.com/Pexels Фото: pixabay.com/Pexels

З 111 відомих видів лемурів 105 знаходяться під загрозою

Міжнародна група учених, яка провела оцінку кількості лемурів, повідомила, що ці тварини перебувають під загрозою вимирання. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що через людей лемури стикаються з руйнуванням їх звичного середовища проживання – тропічних лісів. У ході дослідження вчені вивчили останні дані популяції лемурів, а також які є загрози для їх життя та зони проживання.

Захисник природи і фахівець Рос Міттермейер з організації Global Wildlife Conservation розповів, що існує великий ризик вимирання унікальних лемурів Мадагаскару і "загроза всьому біорізноманіттю в цілому".

Тварини стикаються в першу чергу руйнуванням їх середовища проживання – тропічних лісів через незаконну вирубку та видобуток корисних копалин, а також підсічно-вогневе землеробство. Виявилося, що серед приматів лемури знаходяться в найбільшій небезпеці.

Мадагаскарські лемури опинилися під загрозою вимирання: дослідники забили тривогу (фото)

Фото: Лемур (by Russ Mittermeier/facebook.com/globalwildlife)

Вчені відзначили, що з 111 відомих видів лемурів 105 знаходяться під загрозою вимирання.

Дослідники вже почали здійснювати "план порятунку лемурів", який передбачає захист середовища існування видів, яким найбільше загрожує небезпека, і боротьбу з бідністю за допомогою еко-туризму, щоб у місцевих жителів не було потреби полювати на тварин.

Професор Швицер зазначив, що про це важливо повідомляти людям.

Мадагаскарські лемури опинилися під загрозою вимирання: дослідники забили тривогу (фото)

Скріншот поста (facebook.com/globalwildlife)

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