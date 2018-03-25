Эксперты прогнозируют вымирание животных в Африке

Через 30 лет исчезнет 90% кораллов

Эксперты ООН прогнозируют существенное вымирание многих видов животных уже к 2050 году. Об этом пишет издание "Слово и Дело" со ссылкой на Международную платформу по биоразнообразию.

Эксперты ООН опубликовали доклад, согласно которому биоразнообразие в мире может существенно сократиться уже в ближайшие 30 лет.

Главная проблема для развития биоразнообразия – это изменение климата. Согласно докладу экспертов ООН, существует множество угроз экологическим системам таких регионов, как Европа, Северная и Южная Америка, Центральная Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Экологи прогнозируют, что в Юго-Восточной Азии к 2050 году исчезнет до 90% кораллов, даже если удастся замедлить глобальное потепление планеты. Кроме того, если промышленный вылов рыбы в этом регионе продолжится в таком же темпе, то к 2048 году там не останется никаких рыбных ресурсов.

А через 80 лет, приблизительно к 2100 году, по мнению экспертов, в Африке могут исчезнуть более половины видов млекопитающих и птиц. Глобальное потепление приведет к тому, что начнут высыхать африканские озера, а это в свою очередь приведет к тому, что исчезнут многие виды растений.

Ситуация будет ухудшаться и в связи с ростом населения континента, так прогноз экспертов составляет увеличение населения почти в два раза. К 2050 году количество проживающих в Африке увеличится с 1,25 миллиарда человек до 2,5 миллиардов человек.

Ученые отмечают в своем докладе, что со времени открытия Америки, разнообразие видов в регионе сократилось в три раза, на 31%. А к 2050 году эта цифра достигнет 40%.

Кроме того, исчезновение многих биологических видов, по мнению экспертов, отразится и на коренных народах. Более 60% языков и культур Америки грозит вымирание.

Кстати, эксперт предупредила об угрозе экологической катастрофы в Украине.