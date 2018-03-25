Експерти прогнозують вимирання тварин в Африці

Через 30 років зникне 90% коралів

Експерти ООН прогнозують істотне вимирання багатьох видів тварин вже до 2050 року. Про це пише видання "Слово і Діло" з посиланням на Міжнародну платформу з біорізноманіття.

Експерти ООН опублікували доповідь, згідно з яким біорізноманіття у світі може істотно скоротитися вже в найближчі 30 років.

Головна проблема для розвитку біорізноманіття – це зміна клімату. Згідно з доповіддю експертів ООН, існує безліч загроз екологічним системам таких регіонів, як Європа, Північна та Південна Америка, Центральна Азія, Азіатсько-Тихоокеанський регіон.

Екологи прогнозують, що в Південно-Східній Азії до 2050 року зникне до 90% коралів, навіть якщо вдасться уповільнити глобальне потепління планети. Крім того, якщо промисловий вилов риби в цьому регіоні продовжиться в такому ж темпі, то до 2048 року там не залишиться ніяких рибних ресурсів.

А через 80 років, приблизно до 2100 року, на думку експертів, в Африці можуть зникнути більше половини видів ссавців і птахів. Глобальне потепління призведе до того, що почнуть висихати африканські озера, а це в свою чергу призведе до того, що зникне багато видів рослин.

Ситуація буде погіршуватися і в зв'язку з зростанням населення континенту, так як прогноз експертів становить збільшення населення майже в два рази. До 2050 року кількість проживаючих в Африці збільшиться з 1,25 мільярда людей до 2,5 мільярдів.

Вчені відзначають в своїй доповіді, що з часу відкриття Америки, різноманітність видів у регіоні скоротилася в три рази, на 31%. А до 2050 року ця цифра досягне 40%.

Крім того, зникнення багатьох біологічних видів, на думку експертів, позначиться і на корінних народах. Більше 60% мов і культур Америки загрожує вимирання.

До речі, експерт попередила про загрозу екологічної катастрофи в Україні.