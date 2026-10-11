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Тренди 11 жовтня 2026 · 15:23
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Осіння головоломка для дітей і дорослих: знайдіть 7 відмінностей на грибній галявині (фото)

Придивіться до двох лісових сцен і спробуйте помітити всі зміни
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Осіння головоломка для дітей і дорослих: знайдіть 7 відмінностей на грибній галявині (фото)

Потрібно знайти 7 відмінностей за хвилину (колаж: Styler)

Розглядати дрібні деталі й шукати відмінності цікаво в будь-якому віці. Для дітей це нагода попрактикувати спостережливість і порівняння, а для дорослих - переключитися з повсякденних справ на нескладне завдання, що потребує уваги. Особливо приємно робити це разом, іноді дитина першою помічає те, що дорослий пропустив.

Styler пропонує осінню головоломку, в якій потрібно знайти 7 відмінностей між двома зображеннями грибної галявини.

Знайдіть 7 відмінностей - цікавий тест на уважність

На перший погляд обидві сцени однакові. Білка сидить на гілці, біля пенька стоїть кошик із грибами, а землю вкриває золотаве листя.

Проте деякі деталі змінили колір чи візерунок, інші ж зникли або з’явилися.

Ваше завдання - знайти всі сім відмінностей. Порівнюйте не лише великі предмети, а й невеликі елементи довкола них.

Осіння головоломка для дітей і дорослих: знайдіть 7 відмінностей на грибній галявині (фото)
На зображенні заховали 7 відмінностей (колаж: Styler)

Не поспішайте гортати до відповідей. Дайте собі час уважно роздивитися обидві половини.

Як зробити пошук цікавішим для дітей і дорослих

Можна шукати відмінності по черзі, кожен називає одну й передає хід наступному. Або спочатку роздивитися зображення самостійно, а потім порівняти знахідки.

Якщо граєте з дитиною, запропонуйте їй пояснювати, що саме змінилося: предмет зник, став іншого кольору чи відрізняється кількістю деталей. Так пошук перетвориться ще й на вправу з опису та порівняння.

Обмежувати час необов’язково. Тут можна зосередитися на самому процесі й задоволенні від кожної знайденої відмінності.

Якщо пошук зупинився, оглядайте зображення послідовно: спочатку верхню частину, потім середину й ділянку біля кошика.

Де заховалися всі сім відмінностей

Готові перевірити себе? Ось відповіді:

  • Гриби в кошику - змінилася кількість
  • Горіх у білки - на лівому зображенні він у лапках, на правому його немає
  • Мухомори біля пенька - праворуч поруч із великим з’явився маленький.
  • Тканина на кошику змінила колір
  • Равлик на пеньку - на правому зображенні він зник.
  • Колір метелика - ліворуч метелик жовтий, а праворуч блакитний.
  • Листочки на верхній гілці - змінилася кількість.

Раніше Styler ділився тестом на уважність, у якому потрібно знайти 7 відмінностей на картинці всього за 40 секунд.

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