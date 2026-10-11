Осіння підготовка газону до зими: що потрібно зробити у жовтні

У жовтні газон поступово готується до зимового спокою, але повністю припиняти догляд за ним ще зарано. Кілька осінніх процедур допоможуть траві краще пережити холодний сезон і швидше відновитися після зими.

Не залишайте опале листя на газоні

Восени важливо регулярно прибирати з трави опале листя. Якщо залишити його щільним шаром на тривалий час, воно перекриватиме газону доступ до світла та повітря й утримуватиме зайву вологу.

Невелику кількість сухого листя можна подрібнити газонокосаркою. Дрібні частинки швидше розкладатимуться та не створюватимуть такого щільного покриття.

Коли востаннє косити газон

Не варто припиняти косіння лише тому, що настала осінь. Поки трава продовжує активно рости, її можна косити за потреби.

Водночас не слід зрізати траву надто коротко перед холодами. Під час одного косіння рекомендують прибирати не більше третини висоти травинки. Занадто низьке скошування створює додатковий стрес для газону.

Останнє косіння краще планувати не за конкретною датою, а орієнтуватися на погоду та швидкість росту трави.

Чи потрібно поливати газон восени

Про полив також не варто забувати автоматично з приходом прохолодної погоди. Якщо осінь суха і природних опадів недостатньо, газону все ще може бути потрібна вода.

Водночас надмірно поливати ґрунт не потрібно. За регулярних осінніх дощів додатковий полив може бути зайвим.

Особливо важливо стежити за молодим газоном, який був посіяний або відновлений нещодавно: його коренева система ще потребує стабільної вологи.

Що робити з ущільненим ґрунтом

Якщо після літа земля стала щільною, а вода погано вбирається, восени газону може допомогти аерація. Під час цієї процедури у ґрунті роблять невеликі отвори, завдяки яким вода, повітря та поживні речовини легше потрапляють до коренів.

Особливо актуально це для ділянок, якими часто ходять або де ґрунт сильно ущільнився.

Проте потреба в аерації та оптимальний час її проведення залежать від типу газонної трави та місцевого клімату.

Чи потрібно удобрювати газон у жовтні

Осіннє підживлення може бути корисним для деяких видів газонних трав, але універсального правила для всіх ділянок немає. Тип добрива та термін його внесення залежать від трави, стану ґрунту й кліматичних умов.

Тому не варто вносити добрива лише через те, що настав жовтень. Якщо газон потребує підживлення, краще орієнтуватися на його стан та рекомендації для конкретного виду трави.

Правильна підготовка восени не гарантує ідеального газону навесні, проте допомагає зменшити зимовий стрес для трави та створити кращі умови для її відновлення після холодів.