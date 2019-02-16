Защищал до конца: украинцы вступились за пса, напавшего на полицейского

Собака погибла, защищая хозяина в супермаркете Киева (иллюстративное фото: pixabay.com)

Пес погиб из-за агрессивного поведения пьяного хозяина

В ночь на субботу погибла собака, которая, защищая хозяина в супермаркете в Киеве, получила огнестрельное ранение. По данным полиции, пьяный хозяин пса дал команду "фас", когда ему сделали замечание из-за отсутствия намордника и поводка у животного. Животное разорвало руку и ухо покупателя, а также бросилось на правоохранителя. Из-за агрессии горе-хозяина, полицейскому пришлось выстрелить в животное. Детали инцидента рассказал командир батальона Патрульной полиции Киева Евгений Зборовский в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

"Пьяный мужчина решил, что зайти в супермаркет с бойцовским псом без намордника и поводка хорошая идея, а когда ему сделали замечание - полез в драку, в ходе которой выбили стеклянные двери, а в придачу отдал своему псу команду "фас" и пес атаковал оппонента, разорвал ухо (6 швов) и руку (8 швов). Через несколько минут на место прибыл экипаж патрульной полиции и скорая, пострадавшего госпитализировали. Владелец стаффа не нашел ничего лучшего, как оставить собаку и скрыться с места, а когда понял, что патрульные ему не дадут этого сделать, то начал кричать и лезть в драку", - говорится в сообщении.

Собака погибла, защищая хозяина в супермаркете Киева (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Командир батальона в Патрульной полиции рассказал, что полиция пыталась остановить пса без применения силы, однако из-за указаний хозяина, пришлось применить табельное оружие.

"Патрульные уговаривали его одеть ошейник на собаку и привязать ее, даже сами пытались это сделать на свой страх и риск, но собственник только кричал и нагнетал обстановку, в какой-то момент стафф подумал, что владельцу грозит опасность и резко набросился на патрульного, ударил в грудь и повалил, но к счастью, не вцепился, патрульному удалось скинуть пса с себя и откатиться, животное еще раз бросилась, но на этот раз полицейский использовал табельное оружие и сделал два выстрела для обезвреживания, стаф упал.. замечательное сильное существо защищало своего хозяина, как умело и не могло понять, что он пьяный болван", - добавил он.

Зборовский также рассказал, что пса пытались спасти, патрульные надеялись на выздоровление животного, но через 15 минут ветеринары констатировали смерть пострадавшего пса.

"Уже через минуту патрульные погрузили собаку в приус и с сиреной летели в ближайшую ветклинику, но через 15 минут пес умер на операционном столе. Патрульные готовы были лечить животное и надеялись на выздоровление, но теперь просто молча выпускают дым сигарет в небо с мокрыми глазами", - добавил он.

Полицейский также рассказал, что владельцу животного грозит тюремное заключение.

"Следственно-оперативная группа опросила всех свидетелей и изъяла видео с камер магазина и нагрудных камер патрульных, владельца стаффа задержали и доставили в изолятор. Нам очень повезло, что патрульный не пострадал в этой схватке и защитил окружающих, очень жалко животное, чья судьба оказалась в руках такого безответственного йолопа, но есть надежда, что он получит реальный срок заключения за свои деяния", - добавил Зборовский.

В комментариях под публикацией показали фотографии, на которых запечатлен пострадавший покупатель и полицейский, который защищался от нападения.

Пострадавшие (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В сети также скорбят о смерти животного. Многие посчитали, что животное искренне пыталось защитить своего лучшего друга.

"Как жаль пса… У меня был стафф, умер в возрасте 14 лет. Это невероятно умная и преданная собака. Душа болит", " Когда перестанут продавать бойцовых собак еб*ным алкашам и нарикам?", "Представляю тяжесть на душе у патрульных(", "В этой истории, истинно пострадавший лишь один - пес. Его некому было бы защищать, если бы остался жив. Нашлись бы рты, требующие усыпить за нападение на "людей", "Читаю и плачу... Хозяин предал своего лучшего друга... Собака защищала до конца. Очень жаль, что погибла", "На месте собаки должен быть хозяин", - скорбят в сети.

Напомним, что рецидивист избил беспризорного пса. Мы рассказывали, какое наказание ждет живодера.

Ранее мы рассказывали, что свалка останков животных под Тернополем шокировала сеть.